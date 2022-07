La star de «Leave It to Beaver», Jerry Mathers, pleure son «frère» Tony Dow: «Mon ami de toujours»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jerry Mathers pleure la perte de sa co-vedette de “Leave It to Beaver” et “merveilleux ami” Tony Dow.

Le fils de Dow, Christopher Dow, a confirmé mercredi à Fox News Digital que l’acteur était décédé. Il avait 77 ans.

“C’est avec la plus grande tristesse que j’ai appris le décès de ma co-vedette et ami de toujours Tony Dow”, a déclaré Mathers, 74 ans, à Fox News Digital. “Il n’était pas seulement mon frère à la télévision, mais aussi à bien des égards dans la vie. Tony laisse une place vide dans mon cœur qui ne sera pas remplie.

“Il a toujours été l’homme le plus gentil, le plus généreux, le plus doux, le plus aimant, le plus sincère et le plus humble, avec qui j’ai eu l’honneur et le privilège de partager des souvenirs pendant 65 ans”, a expliqué l’ancienne enfant star. “Tony était tellement reconnaissant pour tout l’amour et le soutien de nos fans à travers le monde.”

TONY DOW, STAR DE “LEAVE IT TO BEAVER”, MORT À 77 ANS, LE FILS CONFIRME: “IL EST DANS UN ENDROIT MEILLEUR”

“Ma femme Teresa et moi adressons nos plus sincères condoléances à sa femme Lauren, à sa famille et à tous ceux qui l’ont connu et aimé”, a ajouté Mathers.

Christopher a partagé qu’il avait parlé avec le manager de son père, qui a fait l’annonce officielle sur Facebook mercredi.

“Bien que ce soit un jour très triste, j’ai le réconfort et la paix qu’il est dans un meilleur endroit”, a déclaré Christopher dans un communiqué sur Facebook. “Il était le meilleur papa que l’on puisse demander. Il était mon entraîneur, mon mentor, ma voix de la raison, mon meilleur ami, mon témoin de mon mariage et mon héros.

“Ma femme a dit quelque chose de puissant et montre le genre d’homme qu’il était. Elle a dit : “Tony était un homme si gentil. Il avait un cœur si énorme et je n’ai jamais entendu Tony dire quelque chose de mal ou de négatif à propos de qui que ce soit.””

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Mardi, l’équipe de direction de Dow a déclaré que la star était décédée, mais la publication sur Facebook a ensuite été supprimée.

L’épouse de Dow, Lauren Shulkind, a donné les “fausses informations” à son équipe de direction, a expliqué son fils à Fox News Digital. Shulkind avait cru que Dow avait réussi et avait partagé l’information avec son équipe de direction prématurément, selon TMZ.

TONY DOW, LA STAR DE «LEAVE IT TO BEAVER», EST SOUS SOINS HOSPITALIERS DANS LES «DERNIÈRES HEURES», DIT SON

“C’est une période difficile”, a déclaré Christopher à Fox News Digital. Il a expliqué que son père était dans ses « dernières heures » et « sous soins palliatifs.

« Il a un cœur battant.

Dow a joué aux côtés de Mathers, Barbara Billingsley, Hugh Beaumont et Ken Osmond dans “Leave It to Beaver” pendant son enfance. L’émission a duré six saisons sur CBS avant de passer à ABC.

L’acteur a participé à l’émission de retrouvailles “Still the Beaver” et à la suite de l’émission “The New Leave It to Beaver”.

Dow a reçu un diagnostic de cancer en mars. À l’époque, sa femme a déclaré à TMZ que le couple avait le cœur brisé par la nouvelle.

‘LEAVE IT TO BEAVER’ STAR JERRY MATHERS RÉAGIT À LA MORT DE CO-STAR KEN OSMOND: ‘IL ME MANQUERA BEAUCOUP’

Alors que Dow était un sculpteur à succès, il a également mené une carrière réussie en tant qu’acteur et réalisateur. Il était surtout connu sous le nom de Wally Cleaver, le grand frère de “Beaver” Ward Cleaver (Mathers). “Leave It to Beaver”, diffusé de 1957 à 1963, relate les mésaventures d’un garçon de banlieue, de sa famille et de ses amis.

Après avoir joué dans la sitcom familiale de bien-être, Dow s’est occupé à Hollywood, faisant des apparitions dans diverses émissions de télévision. Puis, dans les années 80, il se lance dans une carrière de réalisateur et producteur qui durera 20 ans.

Au début des années 2000, il a commencé à poursuivre son amour d’enfance pour l’art et a créé des designs produits à partir de bois de loupe. Une des sculptures de Dow a été choisie pour une exposition à Paris. Il a connu avec bonheur une nouvelle carrière dans l’art et a vécu dans les montagnes de Santa Monica en Californie du Sud, où il a créé des sculptures.

En 2019, Dow a déclaré à Fox News Digital que “Leave It to Beaver” incarnait parfaitement les années 50 et 60.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Tout le monde va avoir une opinion”, a expliqué Dow à l’époque. “Mais je pense que la série est la représentation la plus naturelle et la plus réaliste de la fin des années 50, du début des années 60 qui était à l’antenne. Et la plupart des histoires sont venues de la vraie vie.

“Je me souviens que les écrivains arrivaient avec ces pitchs élaborés”, a-t-il ajouté. “Les producteurs disaient alors : ‘Je ne veux rien savoir de tout ça. Arrêtez de nous lancer. Dites-nous simplement la pire chose qui vous soit jamais arrivée quand vous étiez enfant. Allez écrire ça.’ Donc ils ont vraiment essayé de garder le spectacle réaliste et crédible. … Je suis un peu partial, comme tous mes autres amis qui sont sur d’autres spectacles. Ils pensent que leurs spectacles sont les meilleurs. Mais je pense vraiment que le nôtre était spécial parce qu’il a été extrêmement bien écrit. Nous avons dépensé un peu plus d’argent que la plupart, je crois, mais c’était juste plus réaliste.

Lauryn Overhultz de FOX News a contribué à ce rapport.