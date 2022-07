La star de “Le Parrain” décède à 82 ans — RT World News

James Caan, l’acteur américain connu pour ses rôles de dur à cuire comme Sonny Corleone, est décédé

L’acteur américain James Caan, qui a joué dans des films comme ‘Le parrain‘, ‘Voleur‘, ‘Misère‘, et ‘Dogville‘ est décédé à 82 ans.

La mort de l’acteur a été annoncée jeudi sur son compte Twitter : “C’est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de Jimmy dans la soirée du 6 juillet. La famille apprécie l’effusion d’amour et de sincères condoléances et vous demande de continuer à respecter leur vie privée pendant cette période difficile.”

Aucune cause de décès n’a été divulguée. La carrière de Caan à Hollywood a culminé dans les années 1970 et au début des années 1980, mais il est resté actif avec des dizaines de rôles au cours de la dernière décennie, dont un film dont la sortie est prévue en 2023 et au moins deux nouveaux projets en préparation.

“Je suis vraiment désolé d’apprendre la nouvelle” a déclaré Rob Reiner, le directeur de ‘Misère‘, qui est sorti en 1990. “J’ai adoré travailler avec lui – et le seul Juif que je connaisse qui pouvait faire du mollet avec les meilleurs d’entre eux. Amour à la famille.

Le plus grand rôle révolutionnaire de Caan était celui de Sonny Corleone dans le blockbuster de 1972 ‘Le parrain‘.

Caan était connu pour plusieurs autres succès tout au long des années 1970, notamment ‘Roller‘ et ‘La chanson de Brian‘. Sa seule nomination aux Oscars était celle du meilleur second rôle masculin dans ‘Le parrain‘. Sa carrière aurait été déraillée par la toxicomanie et la dépression, qui l’ont mis à l’écart pendant environ cinq ans au milieu des années 1980.

“Peu importe les hauteurs que vous atteignez, même si vous êtes Brad Pitt, la glissade arrive, bien sûr que la mort et les impôts”, Caan a été cité comme disant. “Donc, si vous mettez tout dans ce panier, en agissant, vous finirez par vous blesser, soit avec de la drogue, soit avec toute autre chose autodestructrice à laquelle vous pouvez penser.”

Caan est revenu pour décrocher de nombreux rôles mémorables, y compris des rôles dans des films tels que ‘Elfe‘, ‘Pour les garçons‘, et ‘Dick Tracy‘. Il était également connu pour avoir refusé des rôles qui auraient pu faire de lui une plus grande star, comme des rôles dans ‘Apocalypse maintenant‘ et ‘Vol au dessus d’un nid de coucou‘.

Caan est né dans l’arrondissement du Bronx à New York, fils d’immigrants juifs d’Allemagne. Il s’est marié quatre fois et a eu cinq enfants, dont l’acteur Scott Caan.