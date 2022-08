La star de “Law & Order: SVU”, Kelly Giddish, quitte la série à succès après 12 saisons: “J’ai eu tellement de chance”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Kelly Giddish dit au revoir à “Law & Order: SVU” après plus d’une décennie.

L’actrice, qui incarne la détective Amanda Rollins dans la série NBC, a confirmé que la 24e saison sera sa dernière. Elle a fait ses débuts en 2007.

“Je voulais aborder le bavardage que j’ai vu en ligne et faire savoir à tout le monde que ce sera effectivement ma dernière saison sur” Law & Order: SVU “”, a commencé mercredi la femme de 42 ans sur son post Instagram.

“Jouer Rollins a été l’une des plus grandes joies et privilèges de ma vie”, a partagé la star. “J’ai eu la chance de faire partie de la famille” Law & Order “au cours des 12 dernières années. Il n’y a tout simplement aucun autre personnage à la télévision comme Rollins. Elle a grandi et changé, et moi aussi. J’ai commencé sur ce spectacle quand j’étais dans la fin de la vingtaine, et je suis reconnaissant d’avoir passé autant de mes années d’adulte avec Rollins dans ma vie.”

MARISKA HARGITAY PLEURE LATE ‘LAW & ORDER: SVU’ CO-STAR NED EISENBERG: ‘NOUS AIMONS ET VOUS MANQUEZ’

“Je tiens à remercier Dick Wolf, Mariska Hargitay, Peter Jankowski, NBC, Universal Television, toutes mes co-stars, chaque membre de l’équipe et tous les écrivains ici pour notre incroyable travail ensemble ces 12 dernières années”, a poursuivi Giddish. . “Je suis tellement excité de prendre toutes les choses que j’ai apprises pendant mon temps sur” SVU “et de les mettre dans tout ce qui est à venir.”

Elle devrait partir au cours de la première moitié de la saison, a rapporté TV Line.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Giddish a été dans la série à travers la naissance de ses deux enfants, a rapporté le magazine People. Les scénaristes ont même transformé ses grossesses réelles en intrigues pour son personnage. Elle partage les fils Ludo, 6 ans, et Charlie, 3 ans, avec son ex-mari, Lawrence Faulborn. Giddish est mariée à Beau Richards depuis novembre 2021.

MARISKA HARGITAY S’OUVRE SUR LA PERTE DE SA MÈRE JAYNE MANSFIELD ENFANT: “IL N’Y A AUCUNE GARANTIE”

L’annonce du départ de Giddish est intervenue le jour même où la franchise “Law & Order” a annoncé qu’il y aurait un croisement entre ses trois émissions à succès : “Law & Order”, “SVU” et “Organized Crime”. Le crossover lancera les nouvelles saisons le 22 septembre.