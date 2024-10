La star de « Law & Order », Ed Wheeler, rend son dernier soupir à 88 ans

Ed Wheeler, surtout connu pour ses rôles dans Loi et ordre et Sang bleuest décédé. Il avait 88 ans.

Selon Date limitel’acteur est décédé le 21 août à l’hôpital d’Englewood dans le New Jersey des suites d’une insuffisance respiratoire.

L’épouse d’Ed, Messeret Stroman Wheeler, a également confirmé le décès de l’acteur en publiant une déclaration sincère sur les réseaux sociaux.

« Le cœur lourd, je partage le décès de mon Ed », a-t-elle commencé sa longue déclaration. «À la mémoire de mon mari bien-aimé, Ed Wheeler. «

« Vous avez apporté de la lumière, du rire et de l’amour dans tous les coins de ma vie et dans celle de tous ceux qui vous ont connu », poursuit le communiqué. « Votre talent, votre dévouement et votre passion étaient inégalés, que ce soit sur scène, devant la caméra ou dans les coulisses. Des publicités nationales à la prestigieuse Negro Ensemble Company, votre présence a été ressentie et appréciée.

« Mon chéri Ed, tu étais plus qu’une simple personnalité publique ; tu étais une lumière directrice, un partenaire de soutien et mon cœur », a-t-elle ajouté.

« À tous ceux qui ont connu Ed, merci pour votre amour et votre soutien pendant cette période. Souvenons-nous de lui pour la joie qu’il a apporté dans nos vies et le profond impact qu’il a eu sur le monde », a ajouté l’épouse d’Ed avant de conclure sa déclaration. Repose en paix, mon chéri, tu seras toujours dans mon cœur.





Pour ceux qui ne le savent pas, Ed a commencé sa carrière dans le divertissement à travers des publicités télévisées et a fait ses débuts au cinéma en 1987.