La star de “Laverne & Shirley” décède à 75 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection

Cindy Williamsqui a incarné le rôle emblématique de Shirley Feeney dans Jours heureux et Laverne et Shirley est décédé à l’âge de 75 ans. La mort de l’actrice légendaire a été causée par une brève maladie et annoncée par ses enfants, Zak Hudson et Emilie Hudson, le lundi. Son décès a eu lieu à Los Angeles, en Californie, le 25 janvier.

“Le décès de notre aimable et hilarante mère, Cindy Williams, nous a apporté une tristesse insurmontable qui ne pourrait jamais vraiment être exprimée”, ont déclaré Zak et Emily au Presse associée dans un rapport. « La connaître et l’aimer a été notre joie et notre privilège. Elle était unique en son genre, belle, généreuse et possédait un sens de l’humour brillant et un esprit scintillant que tout le monde aimait.

La triste nouvelle a également été publiée sur le site officiel de Cindy avec un hommage qui comprenait une photo souriante d’elle. “Cindy a illuminé nos vies de rire”, lit-on dans l’hommage. Une biographie sur le site Web reflétait également la vie de Cindy, y compris son travail réussi dans le monde du théâtre, qui comprenait non seulement la télévision, mais aussi des productions théâtrales et des films.

Le décès de Cindy survient quatre ans seulement après le décès de sa co-star Penny Marshallqui a joué le rôle épique de Laverne dans Laverne et Shirley. Le spectacle, qui était un spin-off de Jours heureux, est devenu une sitcom très appréciée et a raconté l’histoire de deux amis/colocataires qui travaillaient comme bouchons de bouteilles dans la brasserie fictive Shotz dans les années 1950. Il a été diffusé de 1976 à 1983.

En 2013, Penny et Cindy se sont réunies pour une apparition dans un épisode de la série télévisée Sam et chat. Au cours des dernières années de sa vie, Cindy a également publié un mémoire intitulé Shirley, je plaisante !, qui a été publié en 2015. Elle a également participé à l’image de marque des célébrités pour Visiting Angels, un service pour personnes âgées qui héberge et aide les personnes âgées. Cindy n’était pas mariée au moment de sa mort et laisse dans le deuil ses deux enfants, Zak et Emily, qu’elle a partagés avec son ex-mari Bill Hudson.

