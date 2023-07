La star de l’Atalanta, Rasmus Hojlund, prête à rejoindre Manchester United cet été: rapport

Manchester United semble avoir fait de l’attaquant danois Rasmus Hojlund sa cible principale pour le mercato estival. Selon Sport Italia, le joueur de l’Atalanta est désormais prêt à arriver à Manchester avant la saison prochaine. On apprend que le club italien a fixé un prix de 50 millions de livres sterling pour le joueur de 20 ans. Ayant rejoint le club de Serie A en août de l’année dernière, Hojlund a jusqu’à présent marqué 10 buts en 34 apparitions. Alors que Manchester United semble déterminé à jouer à Hojlund cet été, certains dépisteurs pensent que la signature du joueur danois ne rapportera pas beaucoup aux Red Devils.

« Nous avons regardé Hojlund il y a quelque temps quand il traversait les groupes d’âge internationaux danois et pendant qu’il était à Copenhague et à Sturm Graz. Il valait un botté de dégagement, mais l’argent demandé maintenant représenterait un risque beaucoup plus grand. Il n’a toujours pas fait ses preuves et la Premier League est un endroit très impitoyable, surtout si vous portez un maillot de Manchester United », a déclaré un repéreur de talent expérimenté pour un des huit meilleurs clubs de Premier League, cité par Mirror.

Un autre scout scandinave, qui observe de près les talents dans des pays comme le Danemark, la Norvège et la Suède depuis des décennies, a exprimé une opinion similaire. «Ce n’est pas Haaland. Il est également étrange qu’il soit mentionné aux côtés de Harry Kane comme une cible possible de United – ce sont des mondes à part. Hojlund peut s’améliorer parce qu’il est encore jeune, mais chaque fois que vous achetez du potentiel, il y a toujours un danger, c’est un pari », a-t-il déclaré.

Après avoir passé 1 836 minutes sur le terrain de l’Atalanta la saison dernière, Rasmus Hojlund a réussi à trouver le fond des filets à neuf reprises. Hojlund a enregistré un taux de conversation de 16,7 %. Dans le football international, il a jusqu’à présent marqué six buts en autant de matches pour le Danemark.

Manchester United a déjà réussi sa première signature cet été après avoir attiré le milieu de terrain Mason Mount de Chelsea. L’international anglais a été débarqué par Manchester United pour 55 millions de livres sterling. Le joueur de 24 ans a signé un contrat jusqu’en 2028. L’équipe basée à Old Trafford devrait désormais acquérir les services du gardien de l’Inter Milan Andre Onana. Le départ du gardien espagnol David de Gea signifie que Manchester United devra signer un gardien de premier choix avant la saison prochaine.