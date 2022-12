La star de l’apprenti s’est précipitée à l’hôpital à 3 heures du matin alors qu’elle postait une photo de son lit aux urgences

Une STAR de The Apprentice a été transportée d’urgence à l’hôpital à 3 heures du matin alors qu’elle publiait une photo d’un lit d’hôpital.

La star de la télé-réalité a révélé qu’ils se remettaient d’une opération lorsqu’ils ont été forcés de retourner à A&E.

Instagram

La star a révélé qu’elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital[/caption]

Rex

L’entrepreneure de vente au détail Luisa Zissman, finaliste de la neuvième série du populaire concours BBC One, a révélé qu’elle s’était rendue à l’hôpital.

La star de l’apprenti, qui a ensuite participé à Celebrity Big Brother, a publié une photo sur Instagram montrant qu’elle était sous perfusion.

La star a photographié sa chambre d’hôpital alors qu’elle était allongée dans son lit, portant une paire de chaussettes moelleuses alors qu’elle montrait ses jambes nues.

Luisa, 35 ans, avait l’air d’avoir un goutte-à-goutte inséré dans sa cuisse, alors qu’elle disait à ses fans qu’elle avait du mal à se remettre d’une opération récente.

“La salle d’urgence était amusante à 3 heures du matin, se remettre de cette opération n’a pas été amusant du tout”, a-t-elle écrit sur le cliché.

Elle a poursuivi avec une photo de sa collation copieuse, alors qu’elle dégustait de la mangue, de la noix de coco et de la pastèque au lit.

Cela vient après que Luisa ait donné à ses fans un aperçu de sa magnifique maison – qu’elle partage avec son mari millionnaire et ses enfants.

L’ancienne star de Celebrity Big Brother vit la vie de luxe dans son manoir avec son mari et ses trois enfants.

Entrez et vous serez accueilli par un immense couloir somptueux avec un escalier majestueux, ainsi qu’une pièce remplie de butins de créateurs.

Sa cuisine d’un blanc immaculé est l’endroit où elle prépare ses délicieux dîners sains pour sa famille, avec une immense salle à manger pour se divertir.

Ses trois adorables enfants sont également bien accueillis dans la maison de luxe – avec beaucoup d’espace pour courir.

Ils ont une énorme salle de jeux douce à apprécier et si vous sortez, vous trouverez une incroyable maison de jeu rose à deux étages.

La star a récemment montré son immense jardin, avec des fans tellement bouleversés par sa taille qu’ils ont demandé si elle était au parc.

Elle a posté une vidéo de ses enfants jouant sur un toboggan gonflable dans leur espace extérieur, qui est si grand qu’on ne peut même pas voir de clôtures.

Louisa a des filles Clementine et Indigo avec son deuxième mari Andrew Scott et une autre, Dixie, avec son premier, Oliver Zissman.

Elle est devenue célèbre pour la première fois sur The Apprentice en 2009, terminant deuxième.

Louise a ensuite rejoint Celebrity Big Brother l’année suivante, travaillant maintenant comme présentatrice et panéliste régulière sur Big Brother’s Bit on the Side.