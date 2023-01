La star de l’apprenti “s’est effondrée dans l’agonie” après avoir vu papa mourir alors qu’elle n’avait que huit ans

L’UN des plus grands personnages de The Apprentice en 2023 “a plongé dans des années de pur désespoir” après avoir été témoin d’une tragédie familiale.

Marnie Swindells a raconté comment elle a vu la “mort subite” de son père bien-aimé alors qu’elle n’avait que 8 ans.

Pennsylvanie

L’une des nouvelles candidates de The Apprentice a tragiquement perdu son père à l’âge de huit ans[/caption] Pennsylvanie

Marnie Swindells est l’une des 18 nouvelles candidates en lice pour 250 000 £[/caption]

Marnie, qui fera ses débuts sur les écrans à travers le pays demain dans le cadre de la série 2023 de The Apprentice, dit que cela l’a laissée se languir d’une autre vie.

Dans une publication émouvante sur Instagram après avoir été qualifiée d’avocate en 2019 après des années d’études, Marnie a écrit : “Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j’ai en fait grandi dans une caravane avec seulement ma mère à mes côtés.

“J’avais 8 ans quand j’ai été témoin de la mort subite de mon père, un moment qui a plongé mon petit monde dans un gouffre de tristesse, d’agonie et de désespoir.

“Même à cet âge, j’étais si conscient de ma réalité et je me souviens avoir été allongé pendant les heures silencieuses de la nuit en me demandant si c’était tout ce qu’il y avait pour moi dans cette vie.

En savoir plus sur l’apprenti fêtarde La star de l’apprenti Dani Donovan embrasse une fille en bikini dans des photos de vacances folles VIRÉ J’étais un apprenti finaliste – voici pourquoi ils ont filmé deux fins de l’émission

“Je regardais mes amis d’école avec leurs familles biparentales dans leurs grandes maisons avec leurs jouets fantaisistes et j’aspirais désespérément à faire partie de cet” autre “monde qui, à mes jeunes yeux, semblait si absolument parfait.”

Dans l’une des histoires les plus colorées de tous les temps pour un concurrent de la série à succès de la BBC, Marnie a canalisé sa douleur pour améliorer sa vie et est devenue une boxeuse médaillée d’or.

Elle a ensuite étudié pour d’innombrables examens juridiques tout en travaillant comme entraîneur de boxe avant d’être admise au Barreau en octobre 2019.

Parallèlement à une série de photos d’elle prête à prendre la parole, Marnie a poursuivi: “J’ai consacré toute ma vie d’adulte à essayer de transcender la barrière entre le monde dans lequel je suis née et le monde que je voulais.

« Hier signifiait le moment exact où j’ai traversé ce pont. Pour beaucoup de gens, cela peut sembler être la prochaine étape de ma carrière, mais pour moi, c’était le moment colossal où j’ai assuré ma place au pays des géants et cette petite fille perdue en moi a crié de fierté parce qu’elle savait enfin qu’elle aurait pu tout ce qu’elle a toujours voulu.

“Elle sait que ce n’était pas notre chemin prévu, nous n’appartenons pas ici et cela n’a jamais été notre destin mais quel est le destin d’une fille déterminée qui n’a rien à perdre?”

En juillet de l’année dernière, elle a remis sa démission pour devenir son propre patron et lancer sa propre entreprise.

Plus tard cette année, elle ouvrira son propre club de boxe, Bronx, dans le sud de Londres.

Expliquant sa décision à l’époque, Marnie a déclaré: «S’éloigner d’une carrière pour laquelle je me suis littéralement torturée pour obtenir était difficile, mais vous savez ce qui est plus difficile? Rester dans un endroit où vous savez que vous avez plus à donner.

« Ne jouez pas la sécurité, ne vous mettez pas à l’aise et ne vous contentez jamais de moins que ce dont vous êtes capable.

“Ayez l’audace de clore un chapitre, afin d’ouvrir le suivant.”

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par MARNIE (@marnieswindells)

INSTAGRAM/MARNIE SWINDELLS

Marnie a travaillé dur pour changer sa fortune[/caption]

L’apprenti commence le jeudi 5 janvier à 21h sur BBC One.