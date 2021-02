Luisa Zissman dit avoir vu des célébrités en visite secrète à Dubaï.

L’ancienne star de The Apprentice and Celebrity Big Brother, 33 ans, a déménagé dans la ville des Émirats arabes unis avec son mari Andrew Collins et leurs enfants en raison de son travail.

Cependant, Luisa a remarqué qu’un certain nombre de célébrités faisaient secrètement des voyages à Dubaï sans mentionner du tout leur emplacement sur les réseaux sociaux.

Dans un article de ses histoires Instagram qui a été vu par The Sun, Luisa a partagé des informations intrigantes sur des célébrités à Dubaï.

L’un des adeptes de Luisa a demandé: « Avez-vous vu des célébrités à Dubaï qui prétendent être » au Royaume-Uni « avec le reste d’entre nous? »

Luisa a alors répondu: « Oui. Je vérifie leurs Instagrams pour voir s’ils ont dit et un bon nombre ne l’ont pas fait.

« Chacun à son propre. Il suffit juste de posséder ce que vous faites et les décisions que vous prenez. »

Le message de Luisa intervient après que la confusion a émergé autour de l’emplacement de l’ancien co-star de CBB, Mario Falcone.









Bien que Mario et sa fiancée Becky Meisner aient posté des clichés d’eux à la maison dans l’Essex, alors qu’une vidéo est apparue semblant les montrer au soleil à Dubaï.

Dans des images publiées par le Mail Online jeudi, Mario a pu être vu dans un short, un t-shirt et des lunettes de soleil avec la future épouse Becky vêtue d’une robe d’été se tenant à côté de lui près d’une plage.

La vidéo, qui, selon un spectateur, a été prise à Dubaï, a été partagée un jour avant que Mario ne dise à ses abonnés Instagram qu’il « se détendait » dans son jardin.







(Image: Instagram)









(Image: mariofalcone / Instagram)



Vendredi, la partenaire de la star de télé-réalité Becky s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour montrer sa tenue très hivernale – avec une doudoune, un sweat à capuche et des bottes Wellington.

Le miroir a contacté des représentants de Mario Falcone pour commentaires.

La spéculation intervient au milieu de la controverse en cours concernant les influenceurs et les célébrités se rendant à Dubaï.

Les stars qui avaient fait face à la controverse pour les choix de voyage comprenaient Laura Anderson, ancienne de Love Island, et la star de Geordie Shore, Chloe Ferry.







(Image: chloegshore1 / Instagram)



Jeudi la semaine dernière, il a été annoncé que Dubaï avait été ajouté à la « liste rouge » du Royaume-Uni, mettant fin aux voyages directs vers les Émirats arabes unis.

Les vols directs sont désormais interdits vers le Royaume-Uni, les résidents devant être mis en quarantaine pendant 10 jours à leur arrivée, les retours étant nécessaires via des pays tiers.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.