La star de l’Apprenti donne naissance à son premier enfant et révèle un adorable prénom

Dani Donovan, finaliste de THE Apprentice, a donné naissance à son premier enfant.

L’entrepreneur a montré son adorable nouveau-né sur Instagram alors qu’elle partageait sa bonne nouvelle avec ses fans.

Dani, 27 ans, a sous-titré son message : « Binky Bloom Oliver. 22.09.23

« Nos cœurs sont si pleins. »

La propriétaire du salon a annoncé la nouvelle de sa grossesse avec une photo d’elle et de son partenaire Rocky Oliver sur la plage en train de lui toucher le ventre.

La star de la populaire série de la BBC a sous-titré le message : « Bienheureux. Septembre ne peut pas arriver assez tôt.

Dani portait un bikini noir avec une chemise en lin transparent blanc par-dessus alors qu’elle posait sur le sable.

Elle a accessoirisé un bandana et des lunettes de soleil pour compléter son look de maternité glamour et sans effort.

Les co-stars de Dani dans The Apprentice n’ont pas tardé à la féliciter sur les réseaux sociaux à l’époque.

Marnie, qui a remporté la série, a écrit : « NOOOOOOO !!!! Tu vas juste être la maman la plus parfaite ! Je suis tellement heureuse pour toi et @rockyoliver !

La finaliste Rochelle Anthony a ajouté : « MAGNIFIQUE GIRLIE ! Fera la meilleure maman ! J’ai hâte de vous accueillir au club des mamans ! Tu vas faire la meilleure maman le temps passe vite !!

Simba Rwambiwa a posté : « Félicitations à vous deux, vous me rejoindrez avec les nuits blanches hahaha »

La finaliste de 2022, Kathryn Burn, a également envoyé ses vœux en disant : « Awww, toutes mes félicitations, bébé !

Dani du Hertfordshire était l’un des 17 candidats qui ont participé à The Apprentice cette année.

Elle est propriétaire d’un salon de coiffure et se décrit comme « un type différent de propriétaire d’entreprise ».

Elle a démarré son entreprise à l’adolescence et est passionnée par ce qu’elle fait.

Elle croit que faire « quelque chose qu’elle aime » est la clé du succès en affaires.

Instagram

Le couple a annoncé sa nouvelle plus tôt cette année en vacances[/caption] Pennsylvanie

Dani sur The Apprentice où elle s’est classée parmi les cinq premières[/caption]