La star de LAMH, Melody Shari, a accusé Martell Holt de « Revenge Porn »

Le drame #LAMH a pris une mauvaise tournure après Mélodie Shari accusé son ex Martell Holt de comploter pour libérer le « revenge porn » d’elle.

Aïe ! Les fans ont regardé Mel et Martell passer de l’incarnation Mariage d’amour à un divorce désordonné à cause de sa liaison avec une autre femme. Malgré le fait de passer à autre chose avec sa petite maman Curry Arionneet RHOA Sheree Whitfield, il semble que si Martell ne peut pas avoir Melody, personne ne le peut. Melody a évoqué le complot présumé de Martell pour divulguer du « pornographie de vengeance » d’elle, confirmant que ce n’est pas la première menace.

Sheree ne doit pas regarder #LAMH 😂😂 N’importe qui avec des yeux peut voir que Martell Holt aime Melody « Shari » 😩 Il les corrige même et leur dit qu’elle s’appelle Melody Holt 😩 https://t.co/KA4EQkFCu — Leigh 🌻 (@pardonmy_crown) 19 mai 2023

Karson Bleu s’est manifesté à propos de Martell Holt qui aurait demandé à Arionne Curry de divulguer le « Revenge Porn » de Melody

Le drame est devenu public lorsque l’ami d’Arionne, Karson Bleu, a annoncé un plan présumé visant à divulguer du porno de vengeance de Melody. Karson a affirmé qu’Arionne « avait l’air en détresse » après que Martell l’aurait recrutée pour l’aider.

« Soyons clairs, je n’ai pas entendu Martell dire cela. Je n’ai pas vu Martell dire ce que je m’apprête à vous dire. C’est ce qu’Arionne m’a dit, et j’ai mis ça sur mes quatre enfants », a commencé Karson, expliquant que cette situation lui avait fait mettre fin à l’amitié. Elle a affirmé qu’Arionne avait avoué que « Martell voulait qu’elle crée une fausse page agissant comme un mec et télécharge une vidéo d’elle en train de donner la tête à son mari ».

Pauvre Mélodie. Martell et son paysan sont vraiment jaloux d’elle… ça donne misérable. Laissez cette dame tranquille 😭 — Katrina 👸🏾 (@Mia_Miaaa) 18 mai 2023

Karson a déclaré qu’Arionne « ne voulait pas le faire » et que Martell « était en colère » contre elle pour avoir refusé.

« ‘Il est en colère parce qu’il a l’impression que je devrais simplement l’écouter et faire ce qu’il me dit de faire' », aurait dit Arionne à Karson avant de lui demander ce qu’elle devait faire.

« S’il y a une vidéo de [Mel] donner la tête à Martell, elle le sait », lui a conseillé Karson. « La première chose que Melody va dire est ‘Duh, c’est mon mari. Ce n’est pas un autre homme. Ensuite, elle va devenir légale… c’est ce qu’on appelle du « revenge porn ».

Elle se souvient avoir dit à Arionne que Martell la préparait pour être un bouc émissaire pour tout cela.

« Qui aurait pu sortir cette vidéo de [Martell’s] téléphone? Il devra te jeter sous le bus. [The narrative] sera alors « Ma maîtresse a volé une vidéo de moi et ma femme à partir de mon téléphone et l’a téléchargée sur une fausse page essayant de nous exposer tous les deux. » Ne faites pas cette merde ! Laissez-le à Martell si c’est ce qu’il veut faire », a déclaré Karson.

Si ce que Karson a dit à propos de Martell est vrai, alors il est malade et doit être tenu responsable et il doit obtenir de l’aide mec! Je suis vraiment inquiet pour Melody… — Shay Kiera 🩷 (@shaytheproblem) 17 mai 2023

Le fait qu’Arionne ait même envisagé de céder à Martell obligea Karson à rompre immédiatement les liens. Karson n’est pas seulement venu sur Internet avec ces reçus. Elle a également informé Melody en privé.

