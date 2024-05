La star de l’amélioration de l’habitat a utilisé l’écart de rémunération entre les sexes avec Tim Allen pour forcer la fin de la série

Résumé Patricia Richardson a utilisé l’écart salarial comme levier et a mis fin à Home Improvement après la huitième saison selon ses propres conditions.

Tim Allen et Richardson ont stimulé leur carrière grâce au succès, mais Richardson n’envisagera pas une renaissance.

Richardson a démenti les rumeurs de renaissance, révélant qu’Allen avait fait de fausses déclarations, suscitant l’intrigue parmi les fans.







Patricia Richardson a révélé qu’elle avait délibérément joué sur l’écart salarial entre elle et sa co-star Tim Allen pour être sûr que la sitcom ABC Amélioration de l’habitat s’est terminé après sa huitième saison. Alors que le réseau cherchait à renouveler la série pour une autre saison, Richardson a rendu presque impossible au financeur Disney d’accepter ses conditions, garantissant ainsi la fin de la série.

Dans une récente interview, l’actrice surtout connue pour avoir joué Jill Taylor dans la série a partagé des détails sur l’écart salarial entre elle et Allen, et comment cela a contribué à influencer sa décision initiale de s’assurer qu’on ne lui demandait pas de faire plus d’épisodes au-delà de la saison 8. Richardson a dit au Los Angeles Times:

« J’ai dit à tout le monde : ‘Il n’y a pas assez d’argent dans le monde pour me permettre de faire une neuvième année. Ce spectacle est terminé. Cela doit cesser.



Richardson a ajouté qu’on lui avait offert 1 million de dollars par épisode pour participer à une neuvième saison de Amélioration de l’habitat – ce qui représentait la moitié de l’offre qu’Allen avait reçue. Selon l’actrice, elle ne voulait vraiment plus faire d’épisodes car, venant tout juste de divorcer de son mari Ray Baker, elle souhaitait passer plus de temps avec sa famille. Richardson a expliqué qu’elle avait défini ses conditions de retour comme se voir offrir le même salaire qu’Allen et bénéficier d’un crédit de producteur exécutif pour la saison. Selon la star, elle savait que cela n’obtiendrait jamais le feu vert. Dit-elle:





«Je savais que Disney ne me paierait jamais autant. C’était ma façon de dire « non » et c’était un peu une plaisanterie envers Disney. J’étais là depuis tout ce temps, et ils ne m’ont même jamais payé le tiers de ce que Tim gagnait, et je travaillais d’arrache-pied. J’étais l’une des principales raisons pour lesquelles les femmes regardaient.





Pourrait-il y avoir un renouveau de l’amélioration de l’habitat ?

Amélioration de l’habitat diffusé entre 1991 et 1999, devenant un énorme succès et stimulant les carrières d’Allen et de Richardson. Même si cela fait désormais 25 ans que la série est arrivée à son terme, le sujet d’un revival a été évoqué dans plusieurs interviews récentes.





Bien qu’Allen ait repris son rôle de Tim « The Toolman » Taylor et retrouvé Richardson, dans la série Dernier homme debout il y a quelques années, l’actrice a récemment anéanti l’espoir d’un renouveau de Amélioration de l’habitat suite à une taquinerie d’Allen. Partageant ses réflexions sur Retour au meilleur podcast en mars de cette année, Richardson a répondu à la suggestion d’Allen selon laquelle tout le monde était d’accord avec l’idée de ramener la série. Dit-elle:

«J’entendrais sur [social media] qu’il s’exprimait publiquement et disait que tout le monde était d’accord pour organiser une réunion de rénovation domiciliaire, mais il ne me l’a jamais demandé, et il n’a jamais demandé à Jonathan [Taylor Thomas]. J’ai appelé Jonathan un jour et je lui ai dit : « Vous a-t-il posé des questions à ce sujet ? Et il a répondu : « Non. Pourquoi dit-il à tout le monde que nous sommes à bord alors qu’il ne nous a parlé ni à vous ni à moi ? Je pense que c’est bizarre. Il mentait aux gens et leur disait que j’étais à bord et que je n’en savais rien. »





Même s’il semble qu’il n’y aura pas de nouveaux épisodes de Amélioration de l’habitat à tout moment dans un avenir prévisible, les fans de la série peuvent voir les huit saisons originales en streaming sur Disney+.