La star de l’Alaskan Bush People Noah Brown et sa femme Rhain attendent un deuxième enfant alors qu’ils révèlent leur grossesse avec un poème sucré

ALASKAN Bush People La star Noah Brown et sa femme Rhain attendent leur deuxième enfant ensemble.

Le futur père a révélé l’heureuse nouvelle avec un doux poème.

Mercredi, la personnalité de la télévision a pris à Instagram pour partager une photo d’un poème qui disait: « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, Rhain est enceinte et j’aimerai aussi ce bébé. »

Un nombre de Peuple de Bush d’Alaska les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour féliciter le couple de cette nouvelle passionnante, comme l’a écrit une personne: «C’est merveilleux! Toutes nos félicitations! C’est merveilleux! Toutes nos félicitations! »

Noé et Rhain a précédemment accueilli leur petit garçon Elijah en février 2019.

Le couple a annoncé la naissance de leur fils dans un communiqué, qui disait: «Rhain et moi sommes ravis d’annoncer l’arrivée de notre fils Elijah Connor Brown. Maman et son fils sont en bonne santé et heureux – il travaille déjà sur son hurlement!

«Rhain est déjà une mère merveilleuse, je suis vraiment émerveillée par elle et nous sommes tous les deux très reconnaissants et ravis de l’accueillir dans notre famille.

Rhain a ajouté: « Il est heureux, en bonne santé et tout simplement parfait. »

En septembre, Noah a partagé une photo rare de son fils sur Instagram.

La star de télé-réalité a fièrement posté un doux cliché de son garçon dans une couche et un tee-shirt portant un sac à dos surdimensionné.

Les yeux bleus du jeune garçon regardaient au-delà de la caméra.

Noah a partagé: «Même dans les moments sombres, il y a des moments comme celui-ci que vous devez simplement partager car cela illumine ce monde morne.

« J’aime mon fils. »

Il a partagé la photo peu de temps après que la famille de trois personnes ait été dévastée à la suite de l’incendie de Palmer. brûlé sur 17 735 acres dans l’État de Washington, y compris la propriété de 1,6 million de dollars et 436 acres du patriarche Billy Brown.

La tragédie a continué à avoir un impact sur la famille lorsque Gamelle décédé à l’âge de 68 ans après avoir subi une crise en février.

Gamelle et femme Suis-je, 57, filles partagées Pluie et Snowbird et fils Ours, Mat, Joshua Bam Bam et Noé.

En février, The Sun a rapporté en exclusivité que Billy est décédé des suites d’une crise les médecins ont tenté de le sauver avec la RCR et ont appelé un hélicoptère d’urgence.

Un bureau du shérif de Washington a confirmé au Sun qu’un appel avait été passé à 16 h 03, déclarant: «Le service médical a demandé un hélicoptère. Il ne semble pas qu’il ait été transporté à l’hôpital par un médecin. Il est décédé à la maison.

Le shérif a ajouté que les médecins ont «tenté la RCR» sur le patriarche.

Il a poursuivi: «Les médecins et les pompiers étaient sur les lieux une heure et demie avant que le bureau du shérif ne soit appelé. Nous répondons à tous les décès. À ce stade, rien de suspect ou de criminel. »

