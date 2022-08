La star de l’Ajax, Dusan Tadic, cambriolée chez elle à Amsterdam, selon des informations

Le meilleur milieu de terrain offensif de l’Ajax, Dusan Tadic, a été blessé lorsque des voleurs lui ont tendu une embuscade devant son domicile d’Amsterdam, ont rapporté mercredi des médias néerlandais.

L’attaque apparemment ciblée contre le joueur star serbe fin juillet était la dernière d’une série de vols contre des célébrités néerlandaises, a déclaré la chaîne de télévision nationale NOS.

Deux hommes portant des casques de moto ont accosté Tadic alors qu’il sortait de sa voiture devant son domicile dans le sud de la capitale néerlandaise il y a deux semaines, a rapporté le tabloïd quotidien De Telegraaf.

“Il semble qu’ils aient voulu lui voler sa précieuse montre-bracelet”, a déclaré le journal.

“Après une courte poursuite, Tadic a été impliqué dans une bagarre au cours de laquelle il a réussi à ouvrir la visière de l’un des casques et à frapper le voleur, a indiqué le journal.

Tadic s’est ensuite précipité dans un café voisin et a appelé la police.

Les voleurs se sont enfuis et aucune arrestation n’a été effectuée, a ajouté le journal.

Quelques jours plus tard l’Ajax Le footballeur a été vu avec des pansements à la main lors d’un match d’ouverture contre le PSV, a rapporté le quotidien d’Amsterdam Het Parool.

L’attaque contre Tadic est la dernière d’une série d’attaques de ce type contre des célébrités et des stars du sport.

L’année dernière, l’ancien attaquant du PSV Eran Zahavi et sa famille ont été ligotés et volés d’argent et de biens.

Les autres cibles comprenaient les rappeurs Ali B et Lil Kleine ainsi que la star des médias sociaux Nikkie de Jager, qui a été ligotée et battue lors d’un cambriolage chez elle à Uden près d’Eindhoven il y a deux ans.

