La star de l’AEW Chris Jericho évalue l’adversaire de WrestleDream, le champion de la ROH Mark Briscoe

Chris Jericho affrontera Mark Briscoe à AEW WrestleDream, et le responsable de The Learning Tree cherche à remporter le championnat du monde ROH. Jericho s’est peut-être rendu les choses plus difficiles, cependant, en invoquant le nom du défunt frère de Briscoe, Jay, dans une promo de « l’édition du 2 octobre d’AEW Dynamite ». Après que Jericho ait rendu les choses personnelles, Briscoe a mis son or en jeu. Jericho s’est exprimé avant le match sur « AEW sans restriction » et a déclaré qu’il savait qu’il était important pour Briscoe de remporter le championnat ROH, et qu’il ne l’abandonnerait pas si facilement.

« Il ne s’agit pas d’un talon sournois, il était dans l’ombre de son frère Jay », a déclaré Jericho. « Jay était le frère aîné et Jay était en quelque sorte l’homme de pointe dans cette équipe. Aussi génial que soit Mark, Jay était plutôt un gars en simple et Jay était deux fois champion de la Ring of Honor et si et quand je battais Mark Briscoe, je serai deux fois champion de la Ring of Honor. »

Jericho a déclaré qu’il pensait que Briscoe se battait pour plus que le championnat.car il se soucie de l’héritage des Briscoe Brothers. Il pense que depuis la mort de son frère, Briscoe a travaillé à un niveau élevé en hommage à Jay.

« Je pense que c’est pour cela que ça va être très difficile de le battre, parce que vous ne combattez pas seulement un gars, vous combattez toute sa famille », a déclaré Jericho. « Ce n’est pas facile à chaque fois que vous êtes sur le ring avec Mark Briscoe. C’est une autre raison pour laquelle je suis vraiment intéressé par ce match, c’est que Jericho et Briscoe n’ont jamais été en tête-à-tête pendant toutes ces années de lutte… nous n’avons jamais été ensemble dans la même entreprise.

