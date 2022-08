La star de Laal Singh Chaddha, Naga Chaitanya, repérée au bureau de Sanjay Leela Bhansali; les fans plaisantent en disant que le réalisateur devrait refaire Devdas

La populaire star du Sud Naga Chaitanya est actuellement occupée à promouvoir Laal Singh Chaddha qui met en vedette Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan dans les rôles principaux. Récemment, Naga Chaitanya a été aperçu en train de quitter le bureau du cinéaste Sanjay Leela Bhansali à Mumbai mardi et sa présence a laissé les fans se demander. Des photos et des vidéos de Chaitanya devant le bureau de Bhansali sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans ont demandé au cinéaste de faire des Devdas avec l’acteur. Le grand-père de Chaitanya, Nageswara Rao, a joué dans la version Telugu de Devdas qui a été réalisée en 1953 sous le nom de Devadasu. Ce film est toujours considéré comme l’un des films les plus emblématiques de l’industrie Telugu.

Les fans de Naga Chaitanya ont rempli la section des commentaires avec la demande. Un utilisateur a écrit : “Demandez à Bhansali (Sanjay Leela Bhansali) de faire des Devdas avec lui.” Alors qu’un autre a commenté en disant: “Le plus grand (cinéaste) de Bollywood extrait enfin notre joyau caché.” Dans la vidéo, Chaitanya a enfilé un t-shirt noir associé à un pantalon chino marron kaki et était plus beau que jamais. Il a posé pour les papas et leur a même souri avant d’entrer dans le bureau.

Sur le plan du travail, Chaitanya a été vu dans le film Telugu Merci. Dans Laal Singh Chaddha, on le verra jouer le rôle de Benjamin Buford Blue alias Bubba, l’ami proche d’Aamir Khan. Laal Singh Chaddha est l’adaptation indienne de Forrest Gump de Tom Hanks. L’acteur commencera également à travailler sur son prochain film bilingue tamoul-télougou avec Venkat Prabhu.