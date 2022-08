La star de Laal Singh Chaddha, Kareena Kapoor Khan, parle de la séance photo nue de Ranveer Singh

Ranveer Singh, qui s’est retrouvé au milieu de controverses après que sa séance photo nue soit devenue virale, a cependant réussi à attirer l’attention avec sa séance photo nue. Récemment, l’actrice de Laal Singh Chaddha Kareena Kapoor a réagi à la polémique et a défendu l’acteur

Lors d’un entretien avec India Today, l’actrice a déclaré: “Je pense que bolne ke liye sabko bolna hai (je pense que les gens le disent pour le plaisir de le dire). C’est un ticket ouvert à tous pour discuter et débattre. J’ai l’impression que tout le monde a aussi beaucoup de temps libre parce que tout le monde a une opinion sur tout. Je ne sais pas pourquoi c’est une si grosse prise. Comme je l’ai dit, cela prouve simplement que tout le monde a beaucoup de temps libre.





Pendant ce temps, Rakhi Sawant a également défendu l’acteur et a déclaré: “Agar ek Ranveer Singh nude hokar aaya hai, to desh ki ladkiyon par meherbani kari hai. Hamari aankhon mein, dil mein, humare har jageh itni shaanti hui hai ki humne ek ladka nude dhekha hai. (En posant nue devant la caméra, Ranveer a rendu service aux filles de ce pays. Nous avons ressenti la paix dans nos yeux, dans nos cœurs et partout ailleurs car nous avons vu au moins un mec n * de).

Il a également appelé Ranveer Singh son «cher ami». Elle a mentionné: «Wow, il a l’air si beau. Ranveer kahi meri nazaar na lag jaye. Où es-tu Ranveer, mon cher ami. Vous continuez à faire ce genre de séances photo, je veux vous voir comme ça seulement.

Pour les non-initiés, la vedette d’Aamir Khan-Kareena Kapoor, Laal Singh Chaddha, est à la mode sur Twitter. Les utilisateurs des médias sociaux demandent aux internautes de boycotter Kareena Kapoor, vedette d’Aamir Khan, par conséquent, #BoycottLaalSinghChaddha est à la mode.

Au milieu de la tendance #BoycottLaalSinghChaddha, une vieille vidéo de Kareena Kapoor est également partie dans laquelle elle a vu parler de népotisme dans une interview. Cependant, elle s’énerve et dit “ne regarde pas les films, personne ne t’a forcé”. Elle a ensuite dit ‘aap aarhe hon aa film dekhne mat aao’.