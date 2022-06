La star de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan, révèle sa première histoire de « chagrin », dit « bas ek cheez hui … »

Lors du lancement de la chanson Phir Na Aisi Raat Ayegi, l’acteur de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan, a parlé de chagrin et a rappelé l’époque où il jouait au tennis.

Tout en interagissant avec certains créateurs, l’acteur Laal Singh Chaddha a révélé qu’il avait “le cœur brisé” lorsque la fille qu’il aimait a quitté le pays. Cependant, le premier amour mystérieux d’Aamir à cette époque n’était pas au courant des sentiments de l’acteur envers elle.





« C’était l’époque où je jouais au tennis, elle était aussi dans le même club que moi, et un beau jour j’ai appris qu’elle avait quitté le pays avec sa famille. ne sait pas”, s’est exclamé Aamir.

Cependant, il a mentionné que s’il y avait une bonne chose qui s’était produite depuis le départ de la fille, c’était qu’il était devenu un grand joueur de tennis, se produisant même dans des “championnats au niveau de l’État”.

“Bas Ek hi cheez achi Hui ki principal joueur de tennis bohot accha ban Gaya, plus tard après quelques années, j’ai joué au tennis dans des championnats au niveau de l’État et je suis devenu champion au niveau de l’État”, a rappelé l’acteur. De plus, la fille mystérieuse dans la vie d’Aamir est toujours une amie très proche de lui. Cependant, selon l’acteur, elle ignore les sentiments non partagés d’Aamir et à quel point il était découragé après son départ. Pendant ce temps, la toute nouvelle chanson de “Phir Na Aisi Raat Ayegi” d’Aamir Khan, interprétée par le légendaire Arijit Singh, a reçu beaucoup d’éloges et d’appréciation du monde entier en raison de ses paroles nostalgiques.

Aamir a lancé la chanson via les médias sociaux de la série T avec certains des créateurs indiens les plus talentueux, tout en discutant de l’amour, du chagrin et du désir avec de jeunes esprits prolifiques.

Produit par Aamir Khan Productions, Kiran Rao et Viacom18 Studios, “Laal Singh Chaddha” présente également Kareena Kapoor Khan, Mona Singh et Chaitanya Akkineni. Le film devrait sortir sur les écrans le 11 août de cette année. (Avec les entrées de l’ANI)