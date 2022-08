La star de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan, partage son point de vue sur le fait d’être trollé, dit “agar maine kisi ka dil …”

Aamir Khan est actuellement en pleine promotion pour son prochain film Laal Singh Chaddha mettant en vedette Kareena Kapoor Khan dans le rôle de la principale dame Rupa et la star de Dangal jouant le personnage principal. Réalisé par Advait Chandan, le film sortira dans les salles du monde entier à l’occasion de Raksha Bandhan le jeudi 11 août.

Au cours des derniers jours, il y a eu des appels au boycott de Laal Singh Chadda en raison de certaines des déclarations controversées faites par l’acteur de Rang De Basanti dans le passé. Aamir et son film ont été ciblés par les trolls des médias sociaux en ligne. Tout en faisant la promotion de son prochain film, la superstar a partagé son point de vue sur le fait d’être trollé et a demandé aux gens de regarder le film.

Dans une vidéo partagée par Instant Bollywood le mardi 9 août, on peut entendre Aamir dire : “Agar maine kisi ka dil dukhaaya hai kisi cheez se toh mujhe us baat ka dukh hai, main kisi ka dil nahi dukhaana chahta hun. Jin jinko film nahi dekhni hai, main us baat ki izzat karunga, aur kya keh sakte hain (Si j’ai blessé le cœur de quelqu’un avec quelque chose et que je me sens triste pour cela, je ne veux blesser personne. Ceux qui ne souhaitent pas voir le film, je respecterai leur décision)”

“Lekin main chahunga ki zyaada se zyaada log film dekhein, humne badi mehnat se film banayi hai. Sirf main nahi hun film mein, film jo banti hai woh, saikdo logo ki mehnat se banti hai, j’espère que les gens l’aimeront (mais je le ferai souhaite que de plus en plus de gens voient le film, nous l’avons fait avec beaucoup de travail acharné. Je ne suis pas la seule personne dans le film, il est réalisé grâce aux efforts de centaines de personnes, j’espère que les gens l’aimeront)”, a ajouté l’acteur.





Pour les non-initiés, Laal Singh Chaddha est un remake officiel du classique hollywoodien Forrest Gump qui mettait en vedette Tom Hanks dans le rôle principal. Le réalisateur de Robert Zemeckis, qui a remporté six Oscars, dont les prix du meilleur film et du meilleur acteur, montre comment Forrest a involontairement impacté plusieurs événements historiques aux États-Unis du XXe siècle.

Le film affrontera Akshay Kumar et Bhumi Pednekar, le drame émotionnel vedette Raksha Bandhan réalisé par Aanand L. Rai. On dit que c’est le plus gros affrontement au box-office de l’année alors qu’Aamir revient sur grand écran après quatre ans et Akshay cherche à faire son retour après ses deux récents flops – Samrat Prithviraj et Bachchhan Paandey.