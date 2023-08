La star de la WWE se pavane sur le podium de Miami pendant sa grossesse: « Il n’y a pas de honte à ça »

Leah Van Dale est passée du ring à la piste.

La star de la WWE, qui porte le nom de scène Carmella, a récemment défilé sur le podium lors de la Miami Swim Week pour modéliser des maillots de bain de Remnant Bikinis. La femme de 35 ans portait fièrement un bikini string et des talons à lanières alors qu’elle était enceinte de près de six mois. Elle attend son premier enfant avec son mari Matt Polinsky, un autre lutteur connu sous le nom de Corey Graves par les fans.

Van Dale a déclaré à Fox News Digital que modéliser le deux pièces tout en affichant fièrement sa bosse de bébé en pleine croissance était une expérience enrichissante.

LA STAR DE LA WWE CARMELLA ANNONCE UNE GROSSESSE AVEC SON MARI APRÈS DEUX FAUSSES COUCHES

« Je pense qu’être enceinte m’a vraiment fait me sentir beaucoup plus à l’aise dans ma peau », a-t-elle déclaré. « Je me sens autonome. Je me sens comme le meilleur que j’aie jamais ressenti dans mon propre corps. Et j’ai juste l’impression qu’il y a parfois cette stigmatisation… quand vous êtes enceinte, vous devez vous couvrir, vous devez simplement rester à la maison et juste s’asseoir sur le canapé, soyez en sécurité et faites grandir votre bébé et soyez enceinte. Et c’est comme, attendez une minute. Non, le monde ne doit pas s’arrêter. Votre vie ne doit pas s’arrêter simplement parce que vous êtes enceinte.

« Je pense que c’est le moment idéal pour embrasser votre corps, embrasser qui vous êtes et accepter d’être enceinte », a-t-elle déclaré. « J’avais peur, je ne vais pas mentir. J’étais comme, ‘Est-ce que je prends la bonne décision ici?’ Mais j’ai l’impression que si je faisais ça, je pourrais montrer à d’autres femmes que le monde ne s’arrête pas. Vous n’avez pas à arrêter d’être qui vous êtes ou d’essayer de nouvelles choses ou de prendre des risques simplement parce que vous êtes enceinte. «

Van Dale a admis qu’elle avait des doutes avant de se déshabiller quelques jours avant le défilé de mode.

« J’ai eu quelques essayages, et j’étais là avec toutes ces autres filles qui ont des corps incroyables », a-t-elle déclaré. « Ils ont probablement 15 ans de moins que moi. … C’est à ce moment-là que le doute a commencé à s’installer. Et puis je me suis dit, non, je ne vais pas laisser mon esprit me faire croire que je ne peux pas faire ça. … [The day of] J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que je fais?’ J’ai dû m’en sortir. J’ai dû canaliser ma Carmella intérieure, mon personnage de la WWE, qui est super… trop confiant. J’ai dû canaliser cette énergie et me dire, qui s’en soucie? Qu’est-ce que j’ai à perdre ? »

Van Dale a déclaré qu’elle devenait émotive alors qu’elle commençait à marcher sur la piste, en plaisantant que les « hormones de grossesse » étaient à blâmer.

« J’étais comme, non, nous n’allons pas descendre … les larmes aux yeux », a-t-elle ri. « Je devais être à ce moment-là et le posséder. »

REGARDER: WWE STAR STRUTS MIAMI CATWALK PENDANT ENCEINTE

En mai, Van Dale a annoncé à « Good Morning America » ​​qu’elle attendait son premier enfant. Selon le point de vente, elle a fait deux fausses couches l’année dernière en septembre et octobre. Elle a crédité sa famille d’être un « grand système de soutien » alors qu’elle pleurait. Van Dale a déclaré qu’elle recevait toujours des messages d’autres femmes qui avaient également fait des fausses couches et se sentaient seules.

« Surtout avec la grossesse extra-utérine, je n’ai rien pu faire », a-t-elle déclaré. « Je ne pouvais pas vraiment être physique. Je ne pouvais pas quitter la maison. Je ne pouvais pas faire grand-chose. … [Talking about it] était ma façon d’y faire face et d’aider d’autres femmes, en racontant mon histoire. Cela, pour moi, a été le plus grand point positif de tout cela. … Je pense qu’il est important que nous ne traversions pas ces choses seuls et que nous restions silencieux à ce sujet. … Il n’y a pas de honte à cela. »

« J’ai traversé cette chose qui m’a changé », a poursuivi Van Dale. « Donc, je dois en parler. … À ce jour, je reçois encore des SMS et des DM de femmes. Les gens m’arrêteront dans la rue. … Je suis reconnaissant d’avoir pu en quelque sorte ouvrir le les vannes et entamer une conversation et être capable de parler de choses inconfortables. Tout le monde passe par là. Si vous ne passez pas par là, vous allez connaître quelqu’un qui [went] à travers. »

CARMELLA DE LA WWE RÉVÈLE QU’ELLE AVAIT UNE GROSSESSE ECTOPIQUE : « POURQUOI PERSONNE N’EN PARLE JAMAIS ? »

Van Dale et Polinsky, 39 ans, se sont mariés en avril 2022. La star a déclaré que cela avait toujours été son rêve de devenir maman. Polinsky est déjà père de trois enfants qu’il partage avec son ex-femme Amy Polinsky.

« J’ai toujours voulu être maman », a-t-elle déclaré. « Et puis plus je vieillissais, [the more I thought] peut-être que ce n’est pas pour moi. Je ne serai peut-être pas maman. Et puis j’ai épousé mon mari. … Et j’ai les trois beaux-enfants les plus incroyables. Ils m’ont vraiment donné envie d’en avoir un à moi. … Je me sens prêt. J’ai 35 ans. J’ai l’impression d’avoir fait des choses amusantes dans ma vie. Le timing est tout, et j’ai juste l’impression que tout est aligné pour moi. Et je me sens tellement reconnaissante d’être à ce stade de ma vie. »

« Jusqu’à ce que vous ayez des enfants, vous oubliez ce que c’est que d’être un enfant », a-t-elle expliqué. « Vous oubliez … les petites choses qui vous excitent. Avoir trois beaux-enfants a tout apporté [back to me]. … J’ai vraiment hâte de voir toutes les étapes avec mon fils. Mais sans ces trois enfants dans ma vie, je ne sais pas si j’aurais été prête à être maman. »

Van Dale a déclaré que les premiers mois de sa grossesse étaient « horribles », notant qu’elle était « déprimée pendant au moins deux mois ». Mais les derniers mois ont été « volants ». Van Dale a fait une pause dans la lutte pour se concentrer sur la maternité, mais prévoit de revenir sur le ring une fois qu’elle sera prête.

« [Pregnancy] ne signifie pas que nos carrières doivent s’arrêter », a déclaré Van Dale. « … Je suis ravi de retourner au travail. J’ai hâte d’y retourner et de montrer que ce n’est pas parce que vous avez un bébé que vous ne pouvez pas avoir une carrière aussi, surtout une carrière aussi physique. Je veux prendre mon temps pour revenir. Le Conseil [I received] d’autres femmes qui ont eu des bébés et sont retournées [was] ne vous précipitez pas. Et c’est vraiment important. Avoir un bébé… est un voyage tellement physique, alors je veux m’assurer que je me sens bien, je me sens prête. Mais quand j’y retourne, c’est fini pour ces filles. »

Van Dale a déclaré que la forme physique faisait partie de sa grossesse, ainsi que des envies de « tous les glucides ». Elle a dit que chaque parcours de grossesse est différent, mais pour elle, l’exercice a toujours fait partie de sa routine quotidienne.

« Il y a eu des commentaires comme, ‘Tout le monde ne peut pas ressembler à ça quand ils sont enceintes' », a-t-elle dit. « Mais en même temps, je travaille très dur pour être en bonne santé et en forme. Ce n’est pas facile, surtout d’être enceinte. J’aimerais pouvoir rester assise là et manger des frites et de la glace toute la journée, mais en même temps, je viens d’un milieu sportif. J’adore m’entraîner et cela fait partie de ma routine quotidienne. C’est difficile d’être enceinte… Je ne vais pas autant à la salle de sport qu’avant d’être enceinte. J’essaie juste d’écouter mon corps. Si je suis fatigué, je ne vais pas me forcer à aller à la salle de sport. … Je suis humain. … Il s’agit de trouver un équilibre et d’écouter notre corps.

Van Dale a dit qu’elle était enthousiasmée par le prochain chapitre de sa vie.

« Je suis [looking forward to] pouvoir élever un gentleman, élever un garçon, un homme qui traite quelqu’un avec respect et qui est gentil », a-t-elle déclaré. « Je suis reconnaissante de partager cela avec mon meilleur ami, mon mari. J’espère mettre ma petite empreinte digitale sur le monde. »