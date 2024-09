La star de la WWE publie un message sincère après son retour d’une absence pour blessure de neuf mois

WWE



Une star de la WWE a commenté pour la première fois depuis son retour après neuf mois d’absence pour blessure.

L’événement en direct de WWE NXT du 27 septembre à Davenport, en Floride, a vu le retour tant attendu sur le ring de Nikkita Lyons, neuf mois après avoir subi une grave blessure au genou.

Lors de son premier match depuis son affrontement contre Blair Davenport le 9 janvier, Lyons a fait équipe avec Dante Chen pour affronter Izzi Dame et Jasper Troy et a depuis utilisé Twitter pour commenter son grand retour.

En publiant un message sincère, Lyons a écrit :

Cela fait 8 mois depuis ma 2ème opération du LCA, vous m’avez tellement manqué Je suis submergé par tous les gentils commentaires et messages, sachez que je vous vois et je suis infiniment reconnaissant pour votre amour et votre soutien !

Le chemin a été long, mais la vie vous mettra à l’épreuve pour voir à quel point vous le voulez vraiment et à quel point vous êtes prêt à vous battre. Tout ce que nous traversons est d’apprendre, de monter de niveau et de progresser.

Un immense merci à l’équipe médicale de la WWE pour m’avoir aidé à tout comprendre, en particulier à TARA !!!! je t’aime tendrement et je t’aime WWE NXT Universe ! Il est temps de bondir sur MF #JustBreathe #LaLyonesse #RAH #NikkitaMultiMédia

Vous pouvez voir ci-dessous des images du grand retour de Lyon.

Il reste à voir comment Lyons sera pris en compte dans les plans créatifs de NXT avant le grand début de la série sur The CW mardi.

Pour toutes les dernières nouvelles de NXT avant cette émission, suivez ce lien ici.

Cela fait 8 mois depuis ma 2ème opération du LCA, vous m’avez tellement manqué les gars 🫂✨ Je suis submergée par tous les gentils commentaires et messages, sachez que je vous vois et je suis infiniment reconnaissante pour votre amour et votre soutien ! 🦿🦿 Le chemin a été long mais la vie vous mettra à l’épreuve pour voir comment… pic.twitter.com/GJbSLHJoXX – Nikkita Lyons (@nikkita_wwe) 29 septembre 2024

Pour vous assurer de rester au courant de toutes les plus grandes actualités de lutte et de WrestleTalk, rejoignez notre exclusivité Chaîne WhatsApp en cliquant sur ce lien!







il y a 12 heures par Jamie Toolan

Partagez cet article avec des amis