L’Inde est aux prises avec une augmentation record des nouvelles infections à coronavirus qui a submergé les hôpitaux et poussé les soins de santé au bord du gouffre. Le pays a signalé plus de trois lakh nouveaux cas de COVID-19 avec 2263 décès au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé de l’Union. La détérioration de la situation du COVID-19 a entraîné une augmentation de la demande d’oxygène médical et de lits et de nombreux États signalent une grave pénurie de médicaments essentiels et de réservoirs d’oxygène.

Avec l’aggravation de la situation du COVID-19, de nombreux pays ont imposé des restrictions de voyage aux voyageurs en provenance d’Inde. De nombreuses personnalités se sont déclarées préoccupées par la situation préoccupante. Parmi les premiers, Mick Foley, membre du Temple de la renommée de la WWE, a déclaré qu’il pensait et priait pour tout le monde en Inde.

Foley, dans un tweet vendredi, a déclaré qu’il «réfléchissait et priait» pour tous ceux qui souffraient de cette flambée de cas en Inde. Il a en outre mentionné qu’il était toujours reconnaissant pour «l’énorme soutien» qu’il a reçu des «expatriés indiens» et des «immigrants du monde entier».

Regardez-le ici:

Je pense et je prie pour tout le monde en Inde qui souffre de cette terrible augmentation des cas de COVID 19 et des décès.J’ai toujours été très reconnaissant pour l’énorme soutien que j’ai reçu en Inde, et de la part des expatriés indiens et des immigrants du monde entier. 🇮🇳 – Mick Foley (@RealMickFoley) 23 avril 2021

L’inquiétude de Foley n’est pas sans fondement car la vague actuelle en Inde est imputée à une nouvelle variante et à des événements super répandus comme Kumbh Mela et des rassemblements politiques massifs, entre autres.

Pendant ce temps, l’ancien lutteur professionnel américain semi-retraité, souvent appelé « The Hardcore Legend », a été testé positif au COVID-19 en janvier de cette année. Foley révélé qu’il a été testé positif la première semaine de janvier et qu’il a peut-être contracté le virus après avoir participé à un événement de signature virtuelle en décembre 2020. Il a dit qu’il avait enlevé son masque pendant l’événement virtuel et que l’une des personnes qu’il a rencontrées a fini par avoir des symptômes plus tard dans la nuit. Après avoir appris son exposition, Foley a révélé qu’il avait été isolé dans une chambre d’hôtel pendant 19 jours et il a en outre reconnu qu’il aurait pu être plus prudent à l’époque.

Depuis sa retraite en 2000, Foley a occupé de nombreux postes au sein de l’entreprise, dont celui de directeur général de RAW en 2016-2017. Il a actuellement signé un contrat Legends avec la WWE.

