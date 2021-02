L’ancienne star de la WWE Gabbi Tuft est devenue une femme transgenre.

La lutteuse, qui utilise le nom de Tyler Reks sur le ring, a partagé la nouvelle dans un communiqué de presse jeudi, avant de parler plus ouvertement de sa transition sur son compte Instagram.

Elle a également partagé une photo d’elle-même posant avec une photo encadrée d’elle en train de s’entraîner dans le gymnase derrière elle.

Gabi, 42 ans, a montré ses longs cheveux argentés et a enfilé un haut rouge avec une paire de jeans en souriant à la caméra.

Le communiqué a déclaré: « Gabbi est sur le point de partager son histoire passionnante de transition entre les sexes d’une ancienne superstar de la WWE, Body Builder, gourou du fitness, conférencière motivante et motocycliste à une femme fabuleuse et aimante. »









Il a continué: «Enfin, avec la bénédiction de sa tendre épouse Priscilla, Gabe est prêt à révéler qui il est vraiment.

« ‘Il’ est maintenant connu sous le nom de ‘Elle’: une femme belle, sage, spirituelle et merveilleuse appelée ‘Gabbi.' »

Gabbi a ensuite partagé sa fierté de sortir sur sa page Instagram.

Elle a écrit: « C’est moi. Sans honte, sans vergogne. C’est le côté de moi qui s’est caché dans l’ombre, effrayé et effrayé par ce que le monde penserait; peur de ce que ma famille, mes amis et mes disciples diraient ou feraient. .









«Je n’ai plus peur et je n’ai plus peur. Je peux maintenant dire avec confiance, que je m’aime pour QUI je suis.

«Les huit mois précédents ont été parmi les plus sombres de ma vie. La tourmente émotionnelle d’être transgenre et de devoir affronter le monde m’a presque mis fin à plusieurs reprises.

«Cependant, le jour où j’ai cessé de me soucier de ce que les autres pensaient, c’était le jour où je suis vraiment devenu illimité et j’ai permis à mon moi authentique de se manifester.

«Ma femme aimante, ma famille et mes amis les plus proches m’ont accepté tel que je suis. Pour eux, je suis éternellement reconnaissant. Votre soutien en cours de route signifie plus que vous ne le saurez jamais.









« Je ne m’attends pas à ce que tout le monde soit d’accord ou de compréhension. Ce n’est pas à moi de changer l’une de vos croyances fondamentales. Sachez simplement que l’enveloppe extérieure peut changer, mais l’âme reste la même. »

Gabbi a ajouté: «Je promets d’être toujours transparent et honnête dans mon voyage, et d’être une lumière pour ceux qui sont dans le besoin.

« C’est moi. Aime toujours, Gabbi Alon Tuft. »