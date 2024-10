La star de la WWE dit que sa libération était « probablement la meilleure chose » qui leur soit jamais arrivée

WWE



Une star actuelle de la WWE dit que sa libération était probablement l’une des meilleures choses qui lui soit jamais arrivée.

S’asseyant avec Cathy Kelley sur la chaîne YouTube de la WWE, Nia Jax a donné une interview révélatrice sur son passé ainsi que sur son présent en tant que championne féminine de la WWE.

Nia Jax dit que son départ de la WWE fin 2021 était « probablement la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée ».

Elle a expliqué :

« C’est probablement la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Au début, oui, c’était vraiment difficile de rester là et de réaliser que je ne serais pas là pour divertir tout le monde sur la route et profiter des voyages, mais cela m’a en fait aidé à retrouver ma passion et mon amour pour la lutte, parce que j’avais l’impression de commencer perdre un peu du « pourquoi ».

«Je le dis tout le temps aux gens, c’est l’une des meilleures choses qui me soit arrivée. J’avais l’impression d’avoir réinitialisé Nia Jax. Et maintenant, je suis la meilleure Nia Jax de tous les temps. Je ne fais que m’améliorer. Et c’est définitivement quelque chose parce que j’avais besoin de prendre ce petit peu de temps libre et de me retrouver.

Nia Jax devrait affronter Bayley à Atlanta, en Géorgie, lors du prochain événement premium en direct WWE Bad Blood.

Jax a également discuté de sa rivalité avec Bayley lorsqu’ils étaient tous les deux dans NXT, en disant :

«Je n’oublierai jamais le NXT TakeOver que nous avons eu à Londres. Tout le monde voulait participer à ces TakeOvers parce que j’avais l’impression que nous faisions partie de la marque NXT qui ouvrait une nouvelle voie pour la lutte féminine.

« Donc, participer à ce match, avoir cette opportunité de remporter le championnat féminin NXT était énorme, mais l’énergie dans cette arène était insensée. Et oui, je voulais battre Bayley – je dirai que j’ai perdu contre elle plus que je ne l’ai jamais battue.

«Il y avait une compétition pour devenir la meilleure fille de NXT. J’étais toujours là-bas avec Bayley quand Charlotte, Sasha et Becky ont été appelées. Le prochain à intervenir, vous êtes assis ici comme si vous vouliez être le prochain, et Bayley et Asuka étaient là-haut sur la photo du titre et je les visais.

« Je voulais obtenir ce titre, vraiment y arriver, mais regardez-moi maintenant. »



