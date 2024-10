La star de la WWE, Dave Bautista, déchire Trump à cause de sa pose de « dur à cuire »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Cette élection reste une impasse, selon la plupart des sondages. Dans un combat aux marges aussi minces, nous avons besoin de journalistes sur le terrain qui parlent aux personnes que Trump et Harris courtisent. Votre soutien nous permet de continuer à envoyer des journalistes sur le terrain. Chaque mois, 27 millions d’Américains de tous bords politiques font confiance à The Independent. Contrairement à de nombreux autres médias de qualité, nous choisissons de ne pas vous exclure de nos rapports et analyses avec des paywalls. Mais le journalisme de qualité reste payant. Aidez-nous à continuer de mettre en lumière ces histoires critiques. Votre soutien fait toute la différence. Fermer En savoir plus

Dave Bautista s’est moqué de la pose de « dur à cuire » de Donald Trump, qualifiant le candidat à la présidentielle de « bambin faible et trapu ».

Bautista, 55 ans, est devenu célèbre en tant que lutteur de la WWE avant de se bâtir une carrière de star d’action dans des films comme la franchise Marvel’s Guardians of the Galaxy, le film de James Bond. Spectre et les deux versements de Dune.

Hier soir Jimmy Kimmel en direct!l’animateur de fin de soirée Kimmel a cité un récent New York Times sondage qui révèle que Trump devance la candidate rivale Kamala Harris de 17 points parmi les électeurs masculins. « Mais est-il l’homme fort et alpha que ces hommes croient être ? » » demanda Kimmel. « Pas selon l’un des gars les plus durs que je connaisse, il ne l’est pas. »

Bautista a ensuite présenté un court segment alors qu’il s’entraînait dans une salle de sport. « Beaucoup d’hommes semblent penser que Donald Trump est une sorte de dur à cuire », a déclaré l’ancien lutteur. « Il ne l’est pas. »

Le Dune La star a ensuite souligné plusieurs faiblesses de Trump, notamment le fait qu ‘«il porte plus de maquillage que Dolly Parton», que «son père a payé un médecin pour lui dire que ses pieds écartés lui faisaient mal afin qu’il puisse esquiver le courant d’air» et qu’il avait un instinct qui ressemble à « un sac poubelle rempli de babeurre ».

Bautista s’est ensuite moqué de Trump pour avoir vendu « des cartes de baseball imaginaires se faisant passer pour un pompier cowboy » alors qu’en réalité « le type est à peine assez fort pour tenir un parapluie ».

Dave Bautista (à gauche) a déchiré Donald Trump ( Getty )

Bautista a conclu le segment en énumérant diverses choses dont Trump a peur, notamment « la pluie », les « chiens » et « Meryl putain de Streep », avant d’ajouter : « Il est surtout terrifié à l’idée que de vrais hommes américains au sang rouge le fassent. découvrez que c’est un bambin faible et trapu.

Ailleurs dans l’épisode, Kimmel a rôti Trump pour s’être déclaré le « père de la FIV » lors d’une assemblée publique entièrement féminine sur Fox News.

Lors de l’assemblée publique de Cumming, en Géorgie, avec le modérateur Harris Faulkner, diffusée mercredi, Trump a qualifié la sénatrice de l’Alabama Katie Britt de «personne incroyablement attirante», avant de dire à la foule: «Je suis le père de la FIV».

La campagne du candidat républicain à la présidentielle a déclaré plus tard qu’il plaisantait.

« Ils ont donc chargé les femmes, environ 100 femmes – c’est la première fois que Grover Cleveland côtoie autant de femmes depuis qu’ils ont commencé à cadenasser les portes de Miss Teen USA – et c’était toute une interview, très bien faite », a plaisanté Kimmel. .

Il a poursuivi : « Ils sont arrivés au sujet brûlant de la FIV. Maintenant que la Cour suprême a cédé devant l’extrême droite sur l’avortement, beaucoup pensent, à juste titre, que la FIV est la prochaine sur la liste.»

Alors que Trump prétend soutenir le traitement de fertilité, les démocrates préviennent que le renversement de Roe contre Wade et le recul du droit à l’avortement pourrait ouvrir la voie aux républicains pour qu’ils visent ensuite l’accès à la FIV.

« Maintenant que [Trump] » J’ai appris ce qu’est la FIV – ce que je ne suis toujours pas sûr qu’il fasse – il veut prétendre qu’il n’est pas seulement un grand partisan de la FIV, il veut que les gens sachent qu’il est le plus grand partisan de la FIV », a poursuivi Kimmel.

« Maintenant, il prétend être le père de la FIV, qui existe depuis 1978 », a ajouté l’animateur, en soulignant la date à laquelle le premier enfant a été conçu grâce au traitement de fertilité.

Kimmel a ensuite lancé une attaque contre le rôle parental de Trump. « Ce type n’admet même pas qu’il est le père d’Eric – il est le père de la FIV », a-t-il taquiné. « Peut-être que c’est l’abréviation d’Ivanka dans son cerveau. »

La vice-présidente Kamala Harris s’est également moquée du titre auto-prescrit par Trump, le qualifiant de « assez bizarre ».