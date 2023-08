La star de la WWE Bray Wyatt décède à l’âge de 36 ans | Actualités américaines

Le champion de la WWE Bray Wyatt est décédé à l’âge de 36 ans.

L’artiste de la World Wrestling Entertainment, considéré comme l’un des plus innovants de la lutte professionnelle, est décédé jeudi.

Le vrai nom de Wyatt était Windham Rotunda.

Sa mort a été annoncée par Triple H, une légende de la WWE et responsable du contenu de la société, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Triple H, dont le vrai nom est Paul Levesque, a écrit : « Je viens de recevoir un appel du membre du Temple de la renommée de la WWE, Mike Rotunda, qui nous a informé de la tragique nouvelle selon laquelle Windham Rotunda, membre à vie de notre famille WWE – également connu sous le nom de Bray Wyatt – est décédé de manière inattendue plus tôt. aujourd’hui.

« Nos pensées vont à sa famille et nous demandons à chacun de respecter sa vie privée en ce moment. »

Un article sur le site Web de la WWE a qualifié la mort de Wyatt d' »inattendue ».

La WWE a déclaré: « Connu pour ses performances captivantes et son incroyable présence sur le ring, Wyatt était une superstar déterminante de sa génération. »

Ses réalisations à la WWE incluent plusieurs règnes de championnat et des querelles très médiatisées avec John Cena, l’Undertaker, Randy Orton et, dans un moment mémorable de WrestleMania, Dwayne The Rock Johnson.

Après la mort du champion de la WWE 2017, Johnson a partagé un hommage sur X.

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

« J’ai le cœur brisé par la nouvelle du décès de Bray Wyatt. J’ai toujours eu un respect et un amour immenses pour lui et la famille Rotunda », a-t-il écrit. « J’ai adoré sa présence, ses promos, son travail sur le ring et sa connexion avec l’univers @wwe.

« Un personnage très unique, cool et rare, difficile à créer dans notre monde fou de lutte professionnelle. »

Wyatt a fait ses débuts à la WWE dans le programme « Raw » de la société en 2013. Il était initialement le chef de la famille Wyatt, un groupe sectaire qui comprenait également Luke Harper (décédé en 2020 à l’âge de 41 ans) et Erick Rowan.

Sa dernière performance télévisée a eu lieu au Royal Rumble 2023 plus tôt cette année.