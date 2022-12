La star de la WNBA, Brittney Griner, un talent générationnel sur le terrain

PHOENIX (AP) – L’emprisonnement de 10 mois de la star de la WNBA Brittney Griner en Russie pour trafic de drogue a pris fin jeudi, semant soulagement et joie dans le monde du sport et au-delà.

On ne sait pas si et quand elle pourrait retourner sur un terrain de basket. Mais si elle le fait, le basket féminin retrouvera un talent générationnel.

Sur le terrain, Griner a été une force dominante en menant Baylor au championnat NCAA 2012, puis est devenu célèbre en tant qu’ancre dégingandée pour Phoenix Mercury de la WNBA et en tant que double médaillé d’or olympique avec l’équipe américaine.

Le centre de 6 pieds 9 pouces est connu pour sa capacité à dunker, une fois une rareté dans le jeu féminin. Griner détient le record de la NCAA avec 18 dunks et en a 13 depuis qu’elle a rejoint la WNBA en 2014. Elle en a cinq de plus dans les WNBA All-Star Games.

Mais l’impact de Griner sur le jeu va bien au-delà de sa capacité à lancer le ballon par-dessus le bord.

Défensivement, elle est sans doute la meilleure joueuse féminine de tous les temps.

Griner a bloqué plus de tirs que huit équipes en tant que recrue de la WNBA et a continué à écraser des tirs tout au long de sa carrière professionnelle de neuf ans. Elle détient des records WNBA pour la plupart des blocs en une saison (129) et un match (11).

La capacité de Griner à bloquer les tirs et son agilité sur le terrain l’ont aidée à remporter le titre de joueuse défensive de l’année de la WNBA lors de saisons consécutives (2014-15) et lui ont valu une place dans l’équipe entièrement défensive de la WNBA à six reprises – trois chacune au premier et deuxième équipes.

Griner a été autant d’une force à l’extrémité offensive. Elle est devenue le premier véritable centre à mener la WNBA en marquant en 2017 et l’a fait à nouveau en 2019, avec une moyenne de plus de 20 points chaque saison.

Griner a en moyenne 17,7 points tout en tirant à 56% du sol et en moyenne 7,6 rebonds par match au cours de sa carrière.

La combinaison de compétences a valu à Griner six apparitions au match des étoiles de la WNBA. Elle n’a pas joué en 2017 en raison d’une blessure et les matchs de 2016 et 2020 n’ont pas été joués.

Griner était un élément clé de l’équipe Mercury qui a remporté le championnat WNBA 2014, a remporté une médaille d’or avec l’équipe américaine aux Jeux olympiques de Rio 2016 et a fait partie de deux équipes médaillées d’or aux championnats du monde.

Un témoignage de l’impact de Griner: le Mercury est allé 15-21 alors qu’il était détenu pendant la saison 2022 après avoir atteint la finale de la WNBA l’année précédente.

Maintenant, Griner est enfin rentré chez lui. La saison WNBA 2023 commence en mai, date à laquelle elle recommencera probablement à dominer le jeu.

___

John Marshall, l’Associated Press