La star de la WNBA, Brittney Griner, témoignera cette semaine dans un procès en Russie

RIGA, Lettonie – La star de la WNBA Brittney Griner fait face à une autre semaine éprouvante dans son procès à Moscou pour trafic de drogue, avec son témoignage et son contre-interrogatoire par l’accusation attendus mercredi. La joueuse de Phoenix Mercury retourne au tribunal mardi, où son équipe de défense continuera à présenter son dossier. Elle fait face à sa plus grande épreuve le lendemain, lorsqu’elle doit répondre aux questions du juge et du procureur, alors qu’elle tente de plaider en faveur de la clémence. L’accusation de drogue portée contre elle est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Griner est en détention depuis la mi-février, après que des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis ont été trouvées dans ses bagages à l’aéroport international Sheremetyevo. Elle a été arrêtée une semaine avant l’invasion de l’Ukraine, alors que les relations entre les États-Unis et la Russie étaient tendues et glaciales. Le Kremlin a rejeté les affirmations américaines selon lesquelles elle serait détenue à tort.

Griner a plaidé coupable aux accusations – ce qui signifie qu’elle risque une condamnation certaine – mais elle a déclaré au tribunal qu’elle n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi russe, expliquant qu’elle était pressée lorsqu’elle a fait ses valises pour Moscou.

Le procès a creusé le fossé entre Washington et Moscou et intensifié le sentiment anti-américain en Russie. La télévision d’État crache quotidiennement une propagande agressive, affirmant que les États-Unis ont provoqué la guerre de la Russie contre l’Ukraine dans le cadre d’un complot visant à démembrer le pays et à engloutir ses ressources.

Mais Griner a un puits de sympathie à Ekaterinbourg, la ville de l’Oural où elle a joué pour l’équipe locale UMMC Ekaterinbourg dans une ligue russe qui verse des salaires généreux aux Américains pour jouer pendant l’intersaison WNBA.

Le groupe de fans de 1000 membres de l’UMMC Ekaterinbourg sur VKontakte, ou VK, la version russe de Facebook, soutient principalement Griner.

“J’espère que tout se terminera bien pour Brittney et qu’elle pourra retourner dans sa famille”, a écrit une fan nommée Tatyana dans un message de groupe citant le témoignage du directeur de l’équipe Maksim Ryabkov lors du procès au début du mois.

« Une histoire qui a été démesurée. Laissez l’athlète partir », a commenté Nadezhda Maiga sous une photo récente montrant Griner dans une cage d’audience.

Mais certains considèrent que l’accusation est justifiée étant donné que la marijuana est illégale en Russie.

“Le fait qu’elle ait été arrêtée est correct, mais je pense que lui donner cinq ans pour cela est trop dur car elle ne l’a pas apporté pour le vendre, mais pour elle-même”, a écrit un autre utilisateur de VK, Dmitry Butakov.

La semaine dernière, la défense a présenté des certificats médicaux indiquant que Griner souffrait de douleurs chroniques et s’était vu prescrire du cannabis médical par un médecin de l’Arizona.

Après son témoignage et son contre-interrogatoire cette semaine, la défense va clore sa thèse. Depuis que Griner a plaidé coupable, ses avocats disent espérer convaincre le tribunal d’être indulgent.

On ne sait pas quand le verdict et la peine seront prononcés. Dans les étapes finales de l’affaire, le procureur et la défense résumeront leurs affaires, et le procureur précisera la peine que l’État recherche. Griner recevra un “dernier mot” – la dernière chance de l’accusé de s’adresser au tribunal au sujet des accusations.

Certains Américains ont exprimé leur inquiétude qu’une femme noire ouvertement homosexuelle puisse faire face à des préjugés juridiques dans un pays avec une longue histoire de racisme et de discrimination contre la communauté LGBTQ.

Trevor Reed, un ancien Marine récemment libéré d’une prison russe lors d’un échange de prisonniers en avril, a déclaré le mois dernier lors d’un rassemblement de soutien à Griner qu’elle était “à bien des égards dans une position pire” que lui “parce que Brittney est africaine Américain.”

Les relations politiques et diplomatiques entre Washington et Moscou étant gelées, les liens sportifs et culturels s’effilochent également, et il semble peu probable que les joueurs de la WNBA continuent à jouer en Russie. Les coéquipiers américains de Griner à Ekaterinbourg – Courtney Vandersloot, Allie Quigley et Jonquel Jone – sont rentrés chez eux après que la Russie a envahi l’Ukraine en février.

Le département d’État américain a averti les Américains de ne pas se rendre en Russie.

La Maison Blanche affirme que Griner est détenue dans des “circonstances intolérables” et qu’elle fera tout son possible pour la faire libérer avec d’autres prisonniers détenus à tort, dont Paul Whelan, un ex-Marine arrêté en 2018, reconnu coupable d’espionnage en 2020 et condamné à 16 ans de prison. Il nie les accusations, affirmant qu’il a été piégé.

Les responsables russes ont condamné la pression publique aux États-Unis pour la libération de Griner tout en laissant entendre que la Russie pourrait être disposée à la remettre lors d’un échange de prisonniers – mais seulement après la fin du procès.

Cependant, les conditions de Moscou pourraient être difficiles à accepter pour Washington : les spéculations médiatiques se multiplient sur un éventuel échange impliquant le marchand d’armes russe Viktor Bout, qui purge actuellement une peine de 25 ans dans l’Illinois pour complot en vue de tuer des ressortissants américains et vente d’armes à des terroristes.

La Maison Blanche et le Département d’État ont déclaré que la libération de Griner et d’autres Américains détenus à tort était leur plus haute priorité.