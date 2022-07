La star de la WNBA, Brittney Griner, témoigne dans un procès contre la drogue en Russie

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie – La star de la WNBA, Brittney Griner, a été confrontée mercredi au moment le plus crucial de son procès à Moscou pour trafic de drogue, témoignant devant un juge dans une tentative de clémence. Elle risque 10 ans de prison dans une affaire qui a encore tendu les relations américano-russes, déjà gravement endommagées par la guerre en Ukraine.

Griner a commencé son témoignage en décrivant son arrestation dans un aéroport de Moscou en février après que les douaniers ont trouvé deux cartouches de vapotage de cannabis dans ses bagages. S’adressant au tribunal par l’intermédiaire d’un interprète, elle a déclaré que ses droits ne lui avaient pas été lus lorsqu’elle avait été placée en garde à vue, comme l’exige la loi russe.

On lui a dit où aller par l’intermédiaire d’un interprète, a-t-elle dit, mais on ne lui a pas dit ce qui se passait. Les fonctionnaires lui ont dit de signer des documents mais n’ont pas expliqué ce qu’ils étaient ni les conséquences de leur signature.

Ignorant qu’elle était détenue, elle a demandé à quitter la zone des douanes pour prendre le prochain vol disponible, mais on lui a dit qu’elle ne pouvait pas et on lui a pris son passeport.

Au tribunal, la star du basket-ball portait un sweat-shirt sombre et tenait une bouteille d’eau dans la cage de la salle d’audience où les accusés sont sécurisés lors des procès russes. Le juge a autorisé Griner à témoigner alors qu’elle était assise après avoir déclaré que son cou lui faisait mal.

La vedette de Phoenix Mercury, qui a joué dans une ligue russe pendant l’intersaison de la WNBA, a déclaré qu’elle avait subi un test de dépistage de drogue après son arrestation et qu’aucune drogue illégale n’avait été trouvée.

Griner a témoigné que la traduction qui lui a été proposée lors de l’enquête russe, qui a duré de février à mai, était inadéquate et l’a souvent laissée confuse.

“Je me souviens qu’une fois il y avait une pile de papiers qui [the translator] avait besoin de traduire pour moi », se souvient-elle. “Il a jeté un bref coup d’œil et a ensuite dit que les mots exacts étaient:” Fondamentalement, vous êtes coupable “.”

Griner, qui a plaidé coupable aux accusations plus tôt ce mois-ci, a déclaré au tribunal qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas transporter les cartouches en Russie et qu’elle n’avait pas l’intention de les apporter avec elle.

“Je ne comprends toujours pas comment ils se sont retrouvés dans mon sac”, a-t-elle déclaré. “Je n’avais aucune intention d’enfreindre la loi.” Elle a ajouté qu’elle était «précipitée pour faire ses bagages et stressée pour faire ses bagages. … J’étais très pressé. Elle se remettait également de covid et devait se faire tester avant de voler, a-t-elle dit, ajoutant au stress.

En contre-interrogatoire par l’accusation, on a demandé à Griner si elle avait admis le crime, un facteur clé déterminant la clémence dans les tribunaux russes.

“Comme ils se sont retrouvés dans mes sacs par accident, j’en assume la responsabilité, mais je n’avais pas l’intention de faire de la contrebande ou de prévoir de faire de la contrebande [banned substances] en Russie », a-t-elle répondu.

Griner a témoigné qu’elle avait besoin d’huile de cannabis pour la douleur et l’inflammation, ayant subi de nombreuses blessures au cours de sa carrière, notamment à la colonne vertébrale, au genou et à la cheville. Elle a dit qu’un médecin lui avait prescrit de l’huile de cannabis, ajoutant que de nombreux athlètes l’utilisaient.

En Russie, transporter même de petites quantités de la substance est illégal. L’accusation fait valoir que les 0,702 grammes de cannabis trouvés dans les cartouches de vapotage constituaient une quantité “significative”.

Griner était au courant d’un avertissement du gouvernement américain de ne pas se rendre en Russie en raison des tensions entre Washington et Moscou, mais elle a déclaré qu’elle était déterminée à ne pas laisser tomber son équipe russe, UMMC Ekaterinburg.

Lorsque ses avocats ont demandé qu’elle soit autorisée à appeler sa famille aux États-Unis, le juge a demandé une requête écrite.

L’une de ses avocates, Maria Blagovolina, associée du cabinet d’avocats Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners, a déclaré après l’audience que la requête avait été déposée.

« Cela fait déjà cinq mois et elle n’a pas eu l’occasion de parler à sa famille. Nous avons demandé au tribunal de satisfaire notre requête en raison de son état psychologique », a déclaré Blagovolina.

Résumant la journée au tribunal, elle a déclaré que Griner “avait expliqué au tribunal qu’elle connaissait et respectait les lois russes et n’avait jamais eu l’intention de les enfreindre”.

Le procès reprendra mardi.

Les partisans de Griner aux États-Unis disent qu’elle est une “otage” russe, mais de hauts responsables du ministère russe des Affaires étrangères ont averti que la pression politique et publique pour sa libération aux États-Unis n’aiderait pas sa cause. Ils ont laissé entendre que la Russie pourrait envisager un échange de prisonniers, mais seulement après la fin de son procès.

Trevor Reed, un marin à la retraite qui a été condamné et emprisonné en Russie en 2019 pour avoir agressé deux policiers russes et mis leur vie en danger, a déclaré lors d’une interview sur NBC diffusée mardi que l’administration Biden ne faisait pas assez pour libérer Griner et d’autres. Il nie toute culpabilité et a été ramené chez lui lors d’un échange de prisonniers en avril.

La Maison Blanche affirme que Griner est détenue dans des “circonstances intolérables” et qu’elle fait tout son possible pour la libérer ainsi que d’autres prisonniers détenus à tort, dont Paul Whelan, consultant en sécurité et ex-Marine arrêté en 2018, reconnu coupable d’espionnage en 2020 et condamné à 16 ans de prison. Il nie les accusations, affirmant qu’il a été piégé.

Les efforts des États-Unis pour libérer Griner et Whelan sont gérés par l’envoyé spécial présidentiel pour les affaires d’otages.

Les responsables américains ont refusé de commenter tout éventuel échange de prisonniers, et le cas de Whelan souligne l’imprévisibilité de tels accords. Sa condamnation a déclenché des rumeurs dans les médias russes sur un possible échange de prisonniers, mais rien n’en est sorti.

Sa famille a été consternée lorsque Reed a été libéré avant Whelan, qui avait passé plus de temps en prison. Reed a été échangé contre le trafiquant de drogue russe condamné Konstantin Yaroshenko.