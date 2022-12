La star de la WNBA, Brittney Griner, revient aux États-Unis après l’échange de prisonniers russes avec le marchand d’armes Viktor Bout

La star du BASKET-BALL Brittney Griner est revenue aux États-Unis après avoir été libérée d’une prison russe.

Son avion a atterri à San Antonio, au Texas, à 4h30 du matin, heure locale, vendredi, selon des informations.

Brittney Griner est de retour aux États-Unis Crédit : AFP

Le joueur de la WNBA a été libéré des mois après avoir été condamné à neuf ans de prison Crédit : AP

Le joueur de la WNBA, 32 ans, a été emmené à l’hôpital pour des tests médicaux après son atterrissage à Kelly Field, a rapporté KSAT.

Elle a été libérée dans le cadre d’un échange de prisonniers un contre un contre le marchand d’armes international Viktor Bout.

L’échange de prisonniers un pour un a été approuvé par le président Joe Biden la semaine dernière, a rapporté CBS News.

L’accord aurait été conclu jeudi dernier.

Les tribunaux russes ont condamné Brittney à neuf ans de prison le 4 août pour trafic de drogue pour avoir introduit de l’huile de haschisch dans le pays.

Elle rentrait à New York en février lorsqu’elle a été arrêtée à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou après qu’un scan a révélé qu’elle avait des cartouches contenant du liquide avec de l’huile de haschisch.

L’épouse de Brittney, Cherelle, a déclaré qu’elle était “submergée d’émotions” en remerciant l’administration Biden pour la libération de l’athlète.

Elle a déclaré: “Aujourd’hui, ma famille est entière, mais comme vous le savez tous, il y a un ensemble de familles qui ne le sont pas.”

Brittney est retourné aux États-Unis, tandis que le célèbre marchand d’armes Bout s’est rendu en Russie.

Bout a été accueilli par sa famille lorsque l’avion qui le transportait a atterri à Moscou.

Il aurait déclaré aux médias officiels : “Ils m’ont simplement réveillé au milieu de la nuit et m’ont dit de faire mes bagages. Il n’y avait aucune information claire à l’avance.”

Selon le Deccan Herald, sa mère Raisa a remercié les responsables américains d’avoir “fait confiance”.

Bout a exploité l’effondrement de l’Union soviétique dans les années 1990 et a dirigé une flotte d’avions, expédiant des munitions vers des pays déchirés par la guerre en Afrique.

Il est également accusé d’avoir fourni des munitions à des régimes brutaux et à des chefs de guerre.

Un mandat d’arrêt avait été émis et Bout a été placé en garde à vue en Thaïlande en 2008.

Les responsables de la Drug Enforcement Administration ont exécuté une opération d’infiltration.

Bout avait accepté de fournir des missiles anti-aériens à des agents qui s’étaient fait passer pour des membres du groupe marxiste-léniniste colombien FARC.

Lorsqu’il a été introduit par des agents, Bout aurait déclaré: “Je suppose que le jeu est terminé.”

En 2011, Bout a été reconnu coupable de complot en vue de tuer des citoyens et des officiers américains.

Il a également été reconnu coupable d’avoir fourni des ressources sous forme d’armes à une organisation terroriste étrangère.

L’avocat Preet Bharara a déclaré: “Il visait à vendre ces armes à des terroristes dans le but de tuer des Américains.”

Le Dr Stepan Stepanenko, chercheur et expert en affaires ukrainiennes à la Henry Jackson Society, a déclaré en exclusivité au US Sun que l’administration de Biden devait jouer l’une de ses plus grosses mains pour ramener Griner à la maison.

“L’échange est maintenant un signe que dans un avenir proche, nous ne pourrons pas traiter avec la Russie aussi bien qu’avant”, a déclaré Stepanenko.

“Que ce soit les Russes qui le demandent ou les Américains qui l’offrent, ce n’est pas tout à fait clair. Mais c’était l’un de leurs atouts, et ils s’en sont débarrassés.

Il pense que l’échange de prisonniers montre que les responsables américains pensent que la diplomatie avec un État russe de plus en plus agressif est une cause perdue.

“Les échanges ne doivent pas être considérés comme Biden tendant la main. C’est un signe que [the relations are] pire… et la dernière opportunité de faire sortir Brittney”, a-t-il dit.

Elle a été vue en train de quitter son jet au Texas 1 crédit