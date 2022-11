La star de la WNBA, Brittney Griner, est transférée dans une colonie pénitentiaire russe

L’homme de 32 ans a été arrêté à l’aéroport international Sheremetyevo de Moscou le 17 février et accusé d’être entré en Russie avec des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis, ce qui est illégal en Russie. Elle a plaidé coupable d’avoir porté les cartouches, affirmant qu’il s’agissait d’une “erreur de bonne foi”. Elle a été condamnée à 9 ans et demi de prison en août et un juge a rejeté son appel à la fin du mois dernier.