La star de la WNBA Breanna Stewart propose à Marta Xargay de Phoenix Mercury

La star de Seattle Storm, Breanna Stewart, a proposé dimanche à sa petite amie, la garde de Phoenix Mercury, Marta Xargay, au Papago Park de Phoenix.

Une photo de la proposition a été publiée sur les réseaux sociaux par le Storm, qui jouera samedi contre le Mercury lors d’un match préparatoire à Phoenix Suns Arena.

Stewart, 26 ans, était le joueur le plus utile de la WNBA 2018 et a conduit la tempête aux titres de la WNBA en 2018 et 2020.

Xargay, 30 ans, est un garde espagnol qui a joué pour le Mercury en 2015 et 2016 et est de retour au camp d’entraînement avec Phoenix pour la première fois depuis.

PROJET WNBA 2021:Les Dallas Wings prennent la star du Texas Charli Collier comme premier choix au classement général