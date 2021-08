La star de la vigne a pris un mélange de fentanyl, d’alcool et de cocaïne avant de mourir à l’âge de 24 ans

La star de VINE, Adam Perkins, a pris du fentanyl, de l’alcool et de la cocaïne avant sa mort, selon un rapport publié mercredi.

Le coroner du comté de Los Angeles a découvert que la célèbre star de Vine et TikTok était décédée accidentellement d’une « intoxication à plusieurs drogues ».

La star de la vigne, Adam Perkins, a pris du fentanyl, de l’alcool et de la cocaïne avant sa mort Crédit : Instagram/Adam Perkins

Perkins est décédé dans une propriété à Los Angeles en avril, mais des responsables ont déclaré à l’époque qu’ils étaient encore en train de déterminer la cause de son décès.

On a également trouvé dans son système de la mitragynine et du tranquillisant flualprazolam, rapporte E Online.

Il était très populaire sur les deux applications de médias sociaux vidéo, en particulier après avoir publié une vigne se montrant dans un miroir de salle de bain en disant « salut, bienvenue chez Chili’s ».

Son frère jumeau Patrick a annoncé sa mort sur les réseaux sociaux, mais a déclaré qu’il ne partageait pas la mort de son frère.

Les deux ont grandi dans l’état ensoleillé, avec leur père Lars travaillant comme entrepreneur en technologie qui a vendu un logiciel de netteté de photos à Google en 2004.

Leur maman Susan est une actrice britannique. Leur famille possède également des biens le long de la côte ouest, à Los Angeles et dans le Maine, mais on ne sait toujours pas s’il vivait seul au moment de sa mort.

LE DEUIL DU FRÈRE

Patrick a sorti un album sur lequel son frère, diplômé en musique de NYU en 2019, travaillait avant sa mort.

« Mon frère, Adam Perkins, est décédé dimanche dernier, le 11/04/21 », a-t-il écrit.

« Je ne peux même pas vraiment exprimer ce que cette perte signifie pour moi. On me pose souvent la question : qu’est-ce que ça fait d’être jumeau ? » et ma réponse est généralement : « qu’est-ce que ça fait de NE PAS être un jumeau ? » »

Accompagnant sa légende était une photo d’eux deux en noir et blanc.

« Être un jumeau est une partie très centrale de mon identité. C’est tout ce que j’ai connu. et j’ai du mal à trouver les mots pour expliquer ce que ce sera pour moi de vivre dans ce monde sans lui. mon meilleur ami, » il a écrit.

« En son honneur, je sortirai son album ‘Latch Relay’ sur un vinyle en édition limitée. Ce sera la première sortie sur Plas Teg Records, un label qui cherchera à accomplir son destin musical qui a été si tragiquement écourté. «

« Je t’aime, mon meilleur ami Adam », a-t-il conclu. « 1997-pour toujours. »

Il a également partagé des hommages sur Instagram, mais a refusé de répondre sur la mort de son frère jumeau.

« Je pense que je dois profiter de cette occasion pour vous expliquer quelque chose : si la cause du décès n’est pas dévoilée, il y a une raison… », a-t-il écrit.

« Il y a une intention dans chaque partie de cela. S’il vous plaît, respectez-nous tous les deux en ne posant pas cette question … je ne sais pas comment il n’est pas évident que je n’ai pas dit pour une raison. Tout dans ceci est intentionnel. S’il vous plaît, respectez cela. »