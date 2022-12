La star de la télévision Stephen Mulhern a récolté d’énormes gains l’année dernière, faisant de lui un multimillionnaire

La star de TELLY, Stephen Mulhern, a récolté 800 000 £ l’année dernière, portant sa fortune personnelle à près de 5 millions de £.

Cela signifiait que le présentateur populaire, 45 ans, gagnait plus de 2 000 £ par jour.

Les chiffres montrent que l’animateur de In For A Penny – qui présente une série d’émissions et apparaît sur Ant et Dec’s Saturday Night Takeaway d’ITV – est désormais l’une des stars les plus riches de la chaîne.

Les actifs de Stephen sont passés de 4,1 millions de livres sterling à 4,91 millions de livres sterling au cours d’une année se terminant en février 2022.

Son salaire – révélé en chiffres pour sa société Blue Eye Productions – est augmenté en hébergeant Catchphrase et Little Star de Big Star.

Stephen doit à nouveau être à l’écran plus tard ce mois-ci avec le spin-off de BGT, Britain’s Got Talent: The Ultimate Magician.

Cela vient après qu’il ait été contraint de quitter les écrans en mars.

Une source proche de lui a déclaré à l’époque: “Stephen est allé à l’hôpital pour une intervention médicale, mais il est maintenant sorti et concentre toute son énergie sur son rétablissement.”

Stephen a tweeté plus tard: «J’ai eu du temps libre et je me suis reposé sur les ordres du médecin.

“Je suis en voie de guérison, je suis heureux de le dire, et j’ai hâte de reprendre le travail bientôt.”