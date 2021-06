La star de la télévision se refait une beauté incroyable avec le Bimini de Drag Race – mais pouvez-vous deviner qui ?

L’UNE de nos stars de télévision préférées s’est relookée de façon incroyable grâce au Bimini de Drag Race – mais pouvez-vous deviner qui c’est ?

La drag queen était sur Capital Breakfast ce matin pour parler de l’importance du mois de la fierté et a pu transformer l’un des présentateurs en direct à l’antenne.

Vous ne savez toujours pas qui c’est ?

Bimini Bon-Boulash, également connu sous le nom de Bimini, a pu donner à nul autre que Roman Kemp une énorme cure de jouvence.

La star de I’m A Celebrity a eu un « éclat incroyable » et a même reçu un nouveau nom de scène – Ro-ManEater.

Il a bercé une tenue de pom-pom girl disco scintillante, de longs faux ongles et une incroyable perruque bleu clair pour le look.

Pennsylvanie

Roman avait l’air complètement méconnaissable[/caption]

La transformation a été documentée tout au long de l’émission ce matin et Roman a également parlé à la superstar Calvin Harris sur FaceTime.

Le chanteur était fan du nouveau look et a dit à Roman : « Tu es fantastique. »

Le co-présentateur de Roman, Sonny Jay, était également enthousiaste, déclarant aux auditeurs : « À quel point Ro-ManEater est-il incroyable ? Je suis obsédé, je ne peux pas te quitter des yeux.

Et il a même fait s’inquiéter Bimini pour son avenir en tant que drag queen, alors qu’elle plaisantait : « Je suis juste un peu inquiète parce que je pense que Ro-ManEater va venir pour mes concerts !

Les fans ont afflué sur Twitter pour partager leur amour pour sa transformation.

L’un d’eux a écrit : « Ro-ManEater tu slaaayyy gurrrl !! Shantay, tu restes @romankemp ! Aime ça! »

Un autre a déclaré: « Roman, s’il vous plaît, soyez une drag queen. »

Un troisième a tweeté : « @romankemp tu es absolument magnifique #RomanEater. »

Pennsylvanie

Les fans étaient obsédés par le nouveau look de Roman[/caption]

Un quatrième a répondu : « Juste ce dont j’avais besoin un vendredi matin ! Aimer. »

Bimini – qui est le nom de scène de Tommy Hibbitts, 28 ans – est devenu célèbre lors de la deuxième saison de RuPaul’s Drag Race en 2010.

La drag queen, qui compte 850 000 sur Instagram, était l’une des favorites de la série et a réussi à se classer deuxième de la compétition.

Les quatre prochaines semaines marquent le mois de la fierté et Bimini a voulu souligner à quel point il est important de célébrer en société.

Pennsylvanie

Bimini est devenu célèbre en 2010 lors de la deuxième série de RuPauls Drag Race[/caption]

BBC/World of Wonder/Guy Levy

Bimini a été classé deuxième de la compétition[/caption]





Elle a dit à Roman, Sonny et Sian Welby : « Je pense que la fierté consiste simplement à pouvoir s’accepter.

« Et c’est bien pour les gens qui n’ont tout simplement pas encore atteint cet objectif.

« Si vous écoutez et que vous sentez que vous n’êtes pas prêt à sortir, vous en avez un peu peur, sachez qu’il n’y a pas de destination à atteindre.

« Vous devez prendre les choses lentement, le faire pour vous-même, et en fin de compte, la fierté consiste à se rassembler en tant que communauté et à célébrer qui nous sommes et la diversité, et à nous célébrer pour être nous-mêmes. »