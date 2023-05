La star de la télévision s’apprête à rejoindre Channel 4 après sa séparation de son mari

APRÈS avoir subi le chagrin d’une séparation de mariage très médiatisée, il semble qu’Amanda Owen lance un nouveau chapitre de sa vie à travers sa carrière à la télévision.

La bergère du Yorkshire est devenue connue pour son émission sur Channel 5, Our Yorkshire Farm, qui a été lancée en 2018 et a suivi ses aventures agricoles avec son mari Clive et leurs neuf enfants.

Mais depuis que le couple a annoncé leur séparation en juin dernier, Amanda est en pourparlers avec son rival Channel 4 et s’apprête à faire une série d’émissions avec eux au cours de la prochaine année.

Plus tôt cette année, elle a réalisé une série en six épisodes, Farming Lives, avec la chaîne.

Cela l’a vue visiter diverses fermes à travers le pays.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les patrons de Channel 4 ont très bien vu la série comme un test d’Amanda dans un nouveau cadre et la réponse du public a été bonne.

« Ils veulent donc aller de l’avant et faire plus de spectacles avec elle dès que possible, y compris un spectacle qu’ils sont sur le point d’annoncer.

«Cela sera toujours lié à ses origines sur Our Yorkshire Farm, car il puisera dans la région où elle est née et a passé la majeure partie de sa vie.

« Cela marque vraiment la prochaine étape de son évolution à la télévision et reflète la façon dont elle est devenue une star à part entière. »

En juin dernier, Amanda et Clive ont publié une déclaration commune disant qu’ils avaient pris « la décision difficile de se séparer » après 21 ans ensemble.

Ils se sont rencontrés en 1995, alors qu’il était déjà divorcé et père de deux enfants, après qu’elle ait pris un emploi dans sa ferme en tant que bergère stagiaire de 21 ans.

Pendant ce temps, Clive a fait un nouveau spectacle sans Amanda appelé Beyond The Yorkshire Farm : Reuben & Clive.

Diffusé l’année dernière sur Channel 5, il l’a vu lancer une entreprise de creusement avec son fils.

Le patron factuel de C5, Daniel Pearl, a déclaré l’année dernière qu’ils « espéraient annoncer très bientôt de nouveaux projets avec Amanda ».

Eh bien, il semble que Channel 4 les ait devancés.

RICHARD REÇOIT LE HACHOIR

L’émission Crazy Contraptions de RICHARD Hammond sur Channel 4 a été supprimée.

La première série du défi de l’invention n’a pas réussi à obtenir des notes à cette époque l’année dernière.

Fourni

Le jeu télévisé a opposé des ingénieurs les uns aux autres pour fabriquer des machines à partir d’objets du quotidien tels que des livres, des rouleaux de toilettes et de la ficelle pour effectuer des tâches banales comme faire des lits ou faire couler un bain.

Le co-animateur du Grand Tour, Richard, a montré ses propres talents créatifs en 2021, en utilisant les restes de son bateau coulé pour fabriquer un gyrocoptère dans le drame amazonien The Great Escapists.

Un porte-parole de C4 a déclaré : « Crazy Contraptions de Richard Hammond était un programme audacieux et créatif qui a engagé le public dans le monde passionnant de la science et de l’ingénierie.

« Notre stratégie continue d’être celle qui développe de nouveaux formats et des idées passionnantes. »

Au moins, il y aura toujours un appel pour des projets de fabrication de rouleaux de toilettes chez Blue Peter.

FIERTÉ ‘N’ PLOY

CELEBRITY Hunted devrait être rempli de câpres colorées, comme le montrent ces clichés.

Le chanteur bleu Duncan James et le mannequin Christine McGuinness ont révélé qu’ils étaient un couple de célébrités dans la série à venir alors qu’ils publiaient une photo en ligne d’eux-mêmes portant des chapeaux et des drapeaux arc-en-ciel à la Birmingham Pride.

Fourni

Fourni

Et strictement pros Giovanni Pernice et Kai Widdrington ont montré leur stratagème pour échapper aux «chasseurs» sur Celebrity Hunted de C4 en s’habillant en drag[/caption]

Alors que les pros effrontés de Strictly Giovanni Pernice et Kai Widdrington ont montré leur stratagème pour échapper aux «chasseurs» en s’habillant en drag.

Ils portent des déguisements inhabituels alors qu’ils partent en fuite dans la prochaine série de l’émission Channel 4, qui voit une équipe d’experts poursuivre des visages célèbres à travers le pays en utilisant des compétences de surveillance.

Kai et Giovanni étaient à Cardiff, livrant apparemment une performance en tant qu’alter ego temporaire, et ont même nargué les chasseurs avec une vidéo d’eux tous pomponnés publiée sur les réseaux sociaux.

Giovanni a dit: « Eh bien, nous venons de terminer notre performance à Cardiff et oui, nous ne voyons aucun chasseur dans les environs, où es-tu? »

Kai a ajouté: « Personne ne nous attendait. »