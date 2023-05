La star de la télévision Rubina Dilaik illumine Internet en bikini sexy sur un yacht, regardez

La gagnante de Bigg Boss 14, Rubina Dilaik, est l’une des actrices de télévision les plus populaires en Inde et elle est connue pour son sens de la mode et son attitude audacieuse. Rubina Dilaik est une personne populaire parmi ses fans pour avoir exprimé son opinion et très souvent, elle porte également le poids des trolls pour sa position sur certaines questions.

Rubina Dilaik a un énorme fan sur Instagram et l’actrice chaude et sexy continue de partager ses photos et vidéos sur Instagram. La plupart des vidéos et photos partagées par Rubina Dilaik deviennent souvent virales sur Instagram en un temps record. Maintenant, une vieille vidéo de Rubina Dilaik est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut la voir portant un bikini imprimé chaud et sexy et profitant d’un moment de qualité sur un yacht.

Regardez la vidéo virale ici :





Rubina Dilaik était récemment très active sur Instagram puisqu’elle postait des vidéos et des photos du mariage de ses deux sœurs.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Rubina Dilaik a été vue pour la dernière fois dans l’émission de téléréalité basée sur la danse Jhalak Dikhhla Jaa 10. Rubina a terminé en tant que 1ère finaliste. Rubina a fait ses débuts d’actrice avec l’émission populaire Chotti Bahu. Elle a joué le rôle de Soumya Singh dans Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki. Rubina Dilaik a remporté Bigg Boss 14 en 2020.