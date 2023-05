La star de la télévision Rubina Dilaik fait monter la température en bikini floral sexy, regardez

La gagnante de Bigg Boss, Rubina Dilaik, est sans aucun doute l’une des meilleures actrices de télévision du pays. Rubina Dilaik est extrêmement populaire parmi ses fans pour son superbe sens de la mode et son attitude audacieuse. Rubina Dilaik est l’une des rares célébrités qui ne craignent pas de dire ce qu’elles pensent et elle se fait souvent troller pour cela aussi.

Rubina Dilaik est également très active sur Instagram et continue de partager ses photos et vidéos sur Instagram pour rester en contact avec ses millions de fans. Depuis que Rubina Dilaik bénéficie d’un énorme nombre de fans sur Instagram, la plupart de ses vidéos et photos deviennent virales en un rien de temps. Maintenant, une vieille vidéo de Rubina Dilaik est devenue virale dans laquelle l’actrice peut être vue portant un bikini floral chaud et sexy et profitant d’un moment de qualité seule.

Regardez la vidéo virale ici :





La vidéo a été partagée par Rubina Dilaik l’année dernière et elle a reçu plus de 3 lakh likes jusqu’à présent. Rubina Dilaik a récemment fait la une des journaux alors que deux de ses sœurs se sont mariées en l’espace de quelques semaines. Rubina a partagé plusieurs vidéos et photos des cérémonies de mariage sur son Instagram.

Sur le front du travail, a été vue pour la dernière fois à Jhalak Dikhhla Jaa 10 et elle était la 1St finaliste. Rubina a fait ses débuts d’actrice avec l’émission populaire Chotti Bahu. Elle a joué le rôle de Soumya Singh dans Shakti – Astitva Ke Ehsaas Ki. Rubina Dilaik a remporté Bigg Boss 14 en 2020.