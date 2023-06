La star de la télévision Ross Kemp s’est retirée du voyage sur le sous-marin Titanic condamné par crainte de sécurité

Le réalisateur de documentaires DAREDEVIL et ex-EastEnder Ross Kemp a failli faire une émission de télévision où il a plongé sur le Titanic sur un submersible OceanGate.

Mais la société de production experte derrière elle a rapidement décidé qu’il était dangereux pour quiconque de monter à bord du navire après avoir effectué ses propres vérifications.

Ross, 58 ans, mieux connu pour avoir joué l’homme dur Grant Mitchell sur le feuilleton BBC1, était aligné pour le programme l’été dernier.

Son agent, le professeur Jonathan Shalit, patron d’InterTalent, a déclaré: «Leur équipe a vérifié ce submersible OceanGate et a cessé de l’utiliser, car il n’était tout simplement pas considéré comme sûr ou adapté à l’usage.

«Ils ont trouvé d’autres sous-plongées qui ont été sûres et réussies, mais à ce moment-là, Ross était tellement occupé avec toutes ses émissions de télévision qu’il était incapable de consacrer du temps.

« Je suis juste soulagé de ne pas avoir eu ma note de poste dans l’histoire en tant qu’agent qui a tué Ross Kemp. »

Des experts ont révélé jeudi que cinq hommes à bord du mini-sous-marin Titan de la firme sont morts sur le coup lorsqu’il a subi une implosion « catastrophique » lors de sa plongée vers l’épave du Titanic dimanche.

Trois Britanniques – le milliardaire Hamish Harding, 55 ans, et l’homme d’affaires Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans – sont décédés, ainsi que le chef d’OceanGate Stockton Rush, 61 ans, et l’ancien plongeur de la marine française Paul-Henri Nargeolet, 77 ans.

L’idée du spectacle potentiel de Ross est née parce que l’acteur voulait faire un programme en 2022 marquant le 110e anniversaire du naufrage du Titanic.

La star a plongé sans submersibles dans deux émissions pour Sky History – Shipwreck Treasure Hunter et Deep Sea Treasure Hunter – qui ont toutes deux été diffusées.

Ils étaient relativement moins dangereux, mais le voyaient quand même pris dans quelques instants poilus alors qu’il explorait divers naufrages.

Un moment l’a vu s’évanouir après avoir inhalé trop de dioxyde de carbone.

Un initié de la télévision a déclaré: « Ross a dû obtenir un certificat de plongée en haute mer pour pouvoir plonger jusqu’à 40 mètres, ce qui nécessite beaucoup d’enseignement et d’apprentissage.

« Mais lorsque des enquêtes provisoires ont été faites auprès d’OceanGate, la question a été posée : ‘De combien d’entraînement a-t-il besoin pour descendre dans le submersible du Titanic ?’ Et la réponse a été : « Aucun du tout ».

« La société a été examinée au départ parce qu’il s’agissait d’une organisation bien connue, mais après qu’Atlantic a commencé à poser des questions, tous les plans se sont rapidement effondrés. »

Et Ross n’a pas été le premier présentateur de télévision à envisager de plonger sur le Titanic avec OceanGate, seulement pour se retirer pour des raisons de sécurité.

Josh Gates, un explorateur chevronné et hôte d’Expedition Unknown sur Discovery +, a déclaré qu’il avait refusé de filmer sur le submersible Titan condamné.

Le présentateur a tweeté cette semaine qu’il avait décidé de rejeter l’opportunité de filmer en 2021 parce que le navire « n’a pas bien fonctionné » lors d’une plongée d’essai.

Il a tweeté : « En fin de compte, je me suis éloigné d’une énorme opportunité de filmer Titanic en raison de mes problèmes de sécurité avec la plate-forme OceanGate.

« Il y a plus dans l’histoire et la conception de Titan qui n’ont pas été rendues publiques – une grande partie est préoccupante. »

Atlantic Productions est un expert dans le domaine.

En 2020, il a travaillé sur le documentaire Back to the Titanic en utilisant des caméras sous-marines.

Il a également aidé à cartographier l’épave l’année dernière et a même emmené le vétéran de la faune Sir David Attenborough jusqu’à la Grande Barrière de Corail dans un submersible.

Son 2021 Deep Planet on Discovery + a suivi l’explorateur extrême Victor Vescovo plongeant dans les parties les plus profondes des cinq océans du monde.

Le tournage des documentaires sur les naufrages de Ross faisait partie de son obsession pour l’histoire et la mer, comme il l’a expliqué lors de la sortie de ses émissions Treasure Hunter.

Il a dit : « Chaque épave sur laquelle j’ai plongé a une histoire à raconter, des histoires qui font écho de notre passé au présent. »

Atlantic Productions et Ross Kemp ont refusé de commenter.

