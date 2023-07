AVEC la crise du coût de la vie qui continue de se faire sentir, le pays a besoin de toute l’aide possible.

Je suis donc sûr que Martin Lewis sera ravi qu’un nouveau gourou du cash se joigne à la lutte pour nous faire économiser de l’argent, alors que Channel 4 nous présente Denise Van Outen.

TVI

Denise Van Outen devrait être le «nouveau Martin Lewis» avec une série de nouveaux spectacles soucieux de l’argent[/caption]

Cela vient après les récents succès d’hébergement de l’ancienne pin-up Big Breakfast, pour la même chaîne, sur Air Fryers: Are They Worth It? et Secrets Of The Middle Aisle – qui a examiné les meilleures affaires de Lidl et Aldi.

Elle a maintenant une nouvelle série de spectacles de shopping avisés à venir.

Dans Secrets Of Supermarket Own Brands, Denise cherchera à savoir si des produits apparemment adaptés aux sacs à main offrent réellement un meilleur rapport qualité-prix.

Puis, plus tard dans l’année, elle organisera un Noël à prix réduit avec un guide spécial pour faire le plein de nourriture et de boissons festives.

Une source a déclaré: «Denise s’est taillé une véritable niche sur Channel 4 avec sa programmation axée sur le consommateur.

« Et elle a été un grand succès auprès des téléspectateurs.

« Elle est chaleureuse, divertissante et trouve l’équilibre parfait entre être relatable et fiable. Si les deux prochains spectacles se passent bien, il y a de l’espoir de continuer dans la même veine.

Denise a maintenant hâte de vous donner plus de conseils sur la façon de dépenser judicieusement pour l’essentiel.

Grâce à des entretiens d’initiés avec des employés de supermarchés et des fabricants, elle lèvera le voile sur de nombreux mystères de la marque.

Elle a déclaré: « Tout le monde veut connaître la différence entre les marques et les marques propres – et je suis en mission pour révéler les secrets qui pourraient vous faire économiser une petite fortune. »

Deborah Dunnett de Channel 4 a déclaré : « Alors que la crise du coût de la vie continue de mordre, les téléspectateurs peuvent se réjouir à quel point dépenser judicieusement ne signifie pas nécessairement faire des compromis sur la qualité. »

Outre les grandes révélations, la nouvelle série de Denise présentera des conseils, des astuces et des critiques de produits de membres du public pour aider aux choix d’achat.

Vous voulez dire qu’il y a des décisions à prendre au-delà des grandes ou des extra-grandes ?

ESCAPADE AVEC VOUS MR CARR ! VOUS pourriez penser qu’Alan Carr serait occupé à écrire des comédies pendant son temps libre – mais à la place, le Chatty Man publie de fausses critiques sur Tripadvisor. Le comique a révélé qu’il adorait laisser les articles stupides sur les restaurants et les musées lorsqu’il s’ennuyait à la maison. Il a avoué sur son podcast Life’s A Beach: «Êtes-vous déjà allé sur Tripadvisor et avez-vous dévié quelque chose? «J’avais l’habitude d’inventer des choses juste pour me faire rire. « Ce n’était pas malveillant, c’était des bêtises. J’ai fait semblant d’être tombé dedans. . . J’ai dit que je suis tombé dans la station thermale de Bath, la station thermale romaine, et j’ai dit : « Puis-je remercier le centurion qui m’a fait sortir ? », et ils ont dit : « Merci pour le commentaire ». « Je m’ennuyais, je m’ennuyais beaucoup. »

BRADLEY S’APPUIE

BRADLEY Cooper se hisse à travers un ravin sur un fil au cours d’une aventure de deux jours dans le désert américain avec Bear Grylls.

La pin-up du film Hangover Bradley est la première d’une série de célébrités à rejoindre le gourou de la survie pour la deuxième saison de sa série d’aventures Running Wild With Bear Grylls: The Challenge, diffusée maintenant sur National Geographic.

Bradley, rejoignant Bear dans le bassin du Wyoming, Idaho, a également discuté dans l’émission de son chemin vers la renommée hollywoodienne.

Il a déclaré : « La gueule de bois, ça a changé ma carrière. J’avais 36 ans quand c’est arrivé, déjà dix ans dans le jeu. » Et discutant de ses premières années folles, il a déclaré: «En termes d’alcool et de drogues, cela n’avait rien à voir avec la célébrité. J’ai eu de la chance, je suis devenu sobre à 29 ans et je le suis depuis 19 ans.

S’asseyant pour manger, euh, de la langue de cerf, il ajouta : « Langue ? J’ai hâte de manger ça, mais je pourrais juste délirer !

Bear sera rejoint par Benedict Cumberbatch sur l’île de Skye, Russell Brand dans les îles Hébrides en Écosse et l’actrice Cynthia Erivo dans les Brecon Beacons au Pays de Galles, tandis que Rita Ora est également alignée.