La star de la télévision pour enfants des années 90 méconnaissable à l’âge de 50 ans après son retour au Royaume-Uni pour la vie de jumeaux parentaux

L’ACTEUR et présentateur Tim Vincent a côtoyé certains des plus grands noms d’Hollywood.

Mais après avoir fait sensation outre-Atlantique, l’ancienne star de Blue Peter consacre son temps à sa famille.

AP : Association de la presse

Tim Vincent était un célèbre présentateur de Blue Peter[/caption] YTV

Il a ensuite été basé aux États-Unis[/caption] INSTAGRAM

Mais sa vie a radicalement changé[/caption]

La star née à Wrexham a lancé sa carrière aux États-Unis en tant que journaliste sur Access Hollywood avant de passer à l’organisation de plusieurs concours Miss Monde.

Pendant plus d’une décennie, après ses quatre années dans le programme pour enfants, Tim a côtoyé certaines des plus grandes icônes d’Hollywood, de Robert De Niro à Angelina Jolie.

Cependant, il a décidé qu’il était temps de jeter l’éponge lorsqu’il a célébré son 50e anniversaire le 4 novembre.

Depuis lors, et selon WalesOnline, la vie de Tim a bouclé la boucle alors qu’il se ravivait avec la télé pour enfants… en regardant Peppa Pig aux côtés de ses enfants.

Tim a fait de ses jumeaux de quatre ans, Felix et Jasper, le centre de son monde et il ne regrette rien.

“Je pense qu’avoir des enfants plus tard dans la vie vous donne une toute nouvelle perspective sur tout”, a déclaré Tim.

“Vous regardez tout comme:” Wow, c’est incroyable “. J’adore Noël de toute façon – c’est l’une de mes périodes préférées de l’année.

“Pour avoir de petits enfants qui couraient partout – ce matin, ils couraient partout pour essayer de trouver l’elfe sur l’étagère que j’avais stratégiquement mis dans leur petit hors-bord en plastique jouet dans le bain et ils hurlaient de rire qu’ils avaient trouvé Twinkletoes comme ils l’ont surnommé – est incroyable.

Alors qu’il reste aux yeux du public, Tim a documenté sa transition de marcher sur des tapis rouges à l’ouverture de l’animalerie locale Jollyes dans sa ville natale sur son Instagram.

Tim peut parfois laisser tomber la photo de sa vie devant la caméra, mais son profil est principalement composé de clichés de ses enfants, avec Rosie, le chien de la famille.

On peut le voir radicalement différent de ses jours sur Blue Peter, arborant une paire de lunettes rondes et portant ses cheveux grisonnants en pointes soignées.

L’acteur a ajouté qu’il avait trouvé “plus d’équilibre dans la vie”, déclarant : “parce que je travaille depuis l’âge de 16 ans, je peux me permettre de mettre en avant des priorités différentes”.

“Et mes priorités sont mes enfants et profiter d’avoir autant de temps avec eux.”

“Mais cela ne veut pas dire que je ne travaille pas – je faisais des voix off hier et je ferai probablement quelque chose d’étrange et de merveilleux la semaine prochaine.”

Rex

Le présentateur et acteur a retrouvé ses racines galloises[/caption] INSTAGRAM

Il consacre sa vie à ses deux enfants[/caption]