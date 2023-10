La star de la télévision pour enfants des années 80 est méconnaissable et a quitté la célébrité pour un travail complètement différent – ​​26 ans après la série légendaire

La star de la télévision pour enfants des années 80, Richard Holian, a quitté la célébrité pour un travail complètement différent – ​​26 ans après la série légendaire.

Richard a joué le jeune garçon Jonny dans le programme pour enfants de la BBC Jonny Briggs entre 1985 et 1987.

La star de la télévision des années 80, Richard Holian, a l’air adulte après son passage dans Jonny Briggs[/caption] Fourni

Richard est maintenant agent de change à Londres[/caption]

Après Jonny Briggs, Richard a décroché des rôles dans Emmerdale, All Creatures Great and Small et Heartbeat.

Mais maintenant, il fait quelque chose de complètement différent pour son 9-5.

L’ancien acteur a troqué la scène et les auditions pour une carrière dans le secteur bancaire.

Richard est maintenant courtier en valeurs mobilières à Londres.

L’émission télévisée Jonny Briggs a suivi la vie du jeune garçon appelé Jonny.

L’émission télévisée a duré deux ans et comptait un total de 28 épisodes.

C’était basé sur les livres de Joan Eadington.

Jonny et sa famille vivaient dans une maison mitoyenne dans le nord de l’Angleterre.

Le programme présente sa mère, son père, sa sœur et ses deux frères.

Cela faisait également suite aux disputes de Jonny et de sa meilleure amie Pam avec les jumelles Ginny et Rosie.

Richard a participé à Inutile[/caption]