La star de la télévision Nia Sharma a l’air torride en faisant de l’exercice, la vidéo devient virale

La star de la télévision Nia Sharma est une maniaque du fitness et l’actrice de Jamai Raja a toujours une longueur d’avance avec son quotient de fitness. Nia est également très active sur les réseaux sociaux et continue de partager des vidéos et des photos sur son Instagram. Nia partage également souvent ses vidéos d’entraînement sur Instagram et elle a récemment partagé une vidéo d’elle en train de faire de l’entraînement et la vidéo est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, Nia Sharma peut être vue en train d’effectuer un saut périlleux arrière vêtue d’un vêtement de sport sexy. Dans la vidéo, on peut voir Nia Sharma portant un soutien-gorge de sport rose et des leggings taille haute. Nia a associé le soutien-gorge de sport et les leggings à une paire de chaussures.

Nia Sharma a sous-titré la vidéo, “Back Bending stuff and all..@manish_dancer373”. Les fans de Nia aiment la vidéo et beaucoup d’entre eux louent l’actrice pour son travail acharné pour rester en forme.

Sur le plan du travail, Nia Sharma a été vue pour la dernière fois à la télévision dans l’émission de téléréalité populaire Jhalak Dikhlaa Jaa 10. Elle a impressionné tout le monde avec ses mouvements de danse dans l’émission et a atteint le dernier tour. Nia Sharma est également connue pour avoir joué dans des émissions de télévision à succès comme Jamai Raja et Ek Haazaron Mein.