La star de la télévision méconnaissable alors qu’il s’est transformé en Alexander Litvinenko pour le nouveau thriller ITVX – pouvez-vous deviner qui ?

Une star de la télévision semblait méconnaissable alors qu’il était transformé en Alexander Litvinenko pour un nouveau thriller ITVX.

Alexander s’est enfui en Grande-Bretagne après avoir quitté le Service fédéral de sécurité russe avant d’être empoisonné au polonium-210 en novembre 2006.

Getty

Il est décédé 22 jours après l’empoisonnement, et le nouveau drame suivra l’enquête de la police métropolitaine sur sa mort.

Alors que Mark Bonnar joue l’officier de Scotland Yard Clive Timmons, Alexander est joué par l’ancienne star de Doctor Who David Tennant.

Dans une image récemment publiée pour le drame ITVX, David, 51 ans, peut être vu allongé dans un lit d’hôpital avec des fils reliés à son corps, tout comme Alexander l’était.

Les cheveux noirs de David sont introuvables car il arbore un look complètement chauve – sans sourcils également – et un teint pâle comme la mort.

C’est encore une autre transformation incroyable pour l’acteur, qui a choqué les téléspectateurs d’ITV avec sa ressemblance étrange avec le tueur en série Dennis Nilsen dans Des des années 2020.

David a parlé de son dernier rôle, révélant qu’il avait trouvé le processus difficile après avoir passé du temps avec la femme d’Alexandre, Marina.

Il a déclaré lors d’une apparition sur le podcast Interval Drinks de la Royal Shakespeare Company: «Litvinenko est resté avec moi parce qu’il a rencontré Marina et qu’il est tellement conscient que c’est la vie qu’elle mène toujours.

«Nous recréons quelque chose qui s’est passé relativement récemment, qui a été dévastateur pour elle et pour sa vie et qui a entièrement transformé ce que sa vie est devenue depuis.





“J’ai ressenti la responsabilité de cela, de bien faire les choses. Juste les horreurs qu’elle a vécues et que cette histoire signifie, notre monde est toujours en train de vivre.

Parlant du casting de David, la responsable du drame d’ITV, Polly Hill, a déclaré: «Après l’incroyable performance de David en tant que Dennis Nilsen, je suis ravie qu’il revienne à ITV pour jouer Alexander Litvinenko dans l’incroyable histoire de son meurtre.

“Les scénarios de George Kay sont brillants et c’est une histoire importante qui documente une longue enquête policière et une puissante campagne pour la justice menée par sa femme Marina. Cela va faire un drame convaincant et je suis fier de l’avoir sur ITV.

Getty

