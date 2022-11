La star de la télévision méconnaissable alors qu’il rejoint EastEnders en tant que petit neveu perdu depuis longtemps de Dot Branning

IL y a un nouveau personnage sur le point d’arriver sur Albert Square et vous avez peut-être déjà vu la célèbre star jouer le rôle auparavant.

Jonny Freeman, mieux connu pour ses rôles dans Silent Witness de la BBC et Top Boy de Channel 4, rejoint le casting d’EastEnders en tant que petit-neveu de Dot Branning, Reiss.

Reiss est un parent éloigné de l’icône EastEnders, lié à elle par le frère de son grand-père, Bob Colwell, qui était le père de Dot.

Bien qu’il ne soit pas particulièrement proche du clan Colwell, Reiss se présente sur la place après s’être senti obligé de montrer son visage en apprenant le décès tragique de Dot.

Ayant souhaité être plus proche de ce côté de la famille, Reiss assiste à ses funérailles et malgré sa tristesse, il semble qu’il y ait déjà une étincelle entre lui et l’un des piliers du feuilleton – Sonia Fowler, interprétée par Natalie Cassidy.

Parlant d’assumer le nouveau rôle, l’acteur Jonny a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre le casting d’EastEnders, en particulier dans le cadre de la famille élargie de l’emblématique Dot Branning.

« Tout le monde a été si accueillant et j’ai beaucoup de chance d’avoir travaillé si étroitement avec la charmante Natalie Cassidy qui n’est pas seulement une actrice fantastique mais une personne charmante ; elle m’a très gentiment aidé à naviguer mes premières semaines.”

Il a ensuite ajouté à propos de son personnage: «J’espère que je pourrai rendre justice à Reiss. Il est gentil mais socialement maladroit et voir comment il gère, ou ne gère pas, ses premiers échanges avec Sonia et ses proches a été assez intéressant !

“J’ai hâte de voir comment le public et les habitants de Walford lui répondront.”

Le producteur exécutif, Chris Clenshaw, a ajouté: «Reiss Colwell est un type un peu studios, humble et fiable et, comme sa grand-tante Dot, est incroyablement gentil.





«Jonny est un merveilleux ajout au casting d’EastEnders; c’est une joie de le voir se transformer en Reiss quand il met les lunettes de lecture et le cardigan de Reiss.

“Et nous sommes tous ravis que Sonia ait une nouvelle pression sur la place – ça fait un moment!”

Le scénario des funérailles de Dot devrait commencer la semaine prochaine lorsque les habitants de Walford apprendront la nouvelle déchirante.

Un certain nombre d’anciennes stars ont fait des retours ponctuels dans la série pour que leurs personnages rendent hommage à Dot.

Dot a été joué par le regretté June Brown, décédé plus tôt cette année.

