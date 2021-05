La star de la télévision Kishwer Merchantt se souvient de son expérience de casting sur un canapé et dit « On m’a dit de coucher avec le héros » | Nouvelles télévisées

New Delhi: Kishwer Merchantt, égérie populaire de la télévision et ancienne candidate de Bigg Boss, a l’éclat de sa grossesse! L’actrice enceinte est une utilisatrice passionnée des médias sociaux et aime partager son opinion sur des questions importantes via Twitter/Instagram. Elle a récemment dévoilé son expérience de casting sur canapé.

Dans une interview avec Times Of India, On a demandé à Kishwer Merchantt si elle avait eu une mauvaise expérience du casting de canapé, ce à quoi la star a répondu en disant: « Oui, je l’ai fait. C’est arrivé avec moi quand j’étais allé à une réunion – mais juste une fois. Ma mère m’accompagnait. On m’a dit que je devais coucher avec le héros. J’ai poliment décliné l’offre et nous sommes partis. Je ne dirais pas ki ye bahut hota hai ou c’est une chose normale. Industrie badnaam hai lekin har industrie mein ye cheez hoti hai.

Elle a en outre ajouté qu’il s’agissait de grands noms (héros et producteur) de l’industrie.

Cependant, cela ne l’a pas empêchée de faire du bon travail sur les petits écrans. « J’étais très concentrée au travail. Comme je vous l’ai dit, j’étais plus encline à la télévision. J’ai continué à travailler en qualité et en quantité. Tout compte fait, je suis très heureuse de la façon dont ma carrière s’est déroulée », a-t-elle plaisanté.

En étant dans l’industrie depuis plus de 2 décennies, Kishwer estime qu’elle a suffisamment travaillé et a montré sa polyvalence. « De jouer un docteur à une vamp à un avocat à un » Bramharakshas « , j’ai tout fait. Oui, je voulais jouer une lesbienne mais cela ne s’est pas produit. Ce serait quelque chose de nouveau et oui, alors ce serait être difficile. Et maintenant que notre société l’a approuvé, je pense qu’il vaudrait la peine de jouer ce personnage, disons, après quelques années. De tels rôles vont exister dans un avenir proche », a déclaré l’actrice.

Kishwer a travaillé dans plusieurs émissions populaires telles que ‘Hip Hip Hurray’, ‘Babul Ki Duwayen Leti Jaa’, ‘Des Mein Niklla Hoga Chand’, ‘Kutumb’, ‘Kasautii Zindagii Kay’, ‘Kayaamat’, ‘Hatim’, ‘ Khichdi’ pour n’en nommer que quelques-uns.

En mars de cette année, les concurrents de Bigg Boss Kishwer Merchantt et Suyyash Rai ont annoncé des nouvelles de la grossesse aux fans. Le couple a partagé un article adorable où Kishwer exhibe son ventre rond alors que son mari Suyyash est à genoux.

Le couple est sorti ensemble pendant environ six longues années avant de se marier le 16 décembre 2016 à Mumbai. Ils sont devenus célèbres après avoir participé ensemble à l’émission de téléréalité » Bigg Boss 9 « . Leur premier enfant est attendu en août.