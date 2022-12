La star de la télévision de jour Susanna Reid partage une adorable photo de bébé pour fêter son anniversaire

La présentatrice de DAYTIME TV, Susanna Reid, a partagé une adorable photo de bébé d’elle-même pour célébrer son anniversaire.

L’ancienne animatrice de Good Morning Britain, qui a eu 52 ans hier, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour publier une photo d’elle-même en tant que tot.

Susanna Reid offre aux fans une photo d’elle bébé pour marquer son anniversaire[/caption]

La photo, qui est divisée en deux, montre Susanna à droite comme un joli bébé vêtu de blanc, alors qu’elle souriait à la caméra.

Tandis qu’à gauche, on voit Susanna vêtue sagement d’un chemisier en soie bleue, posant à côté d’une tranche de gâteau d’anniversaire pour marquer l’occasion.

La mère de trois enfants, qui a récemment pris la décision de s’absenter de l’émission du matin, a légendé la photo avec : « 52 AUJOURD’HUI ! Maman m’a apporté mon “livre de bébé” qui contient ce joyau.

Elle a ajouté: «Chaque anniversaire, je me sens de plus en plus reconnaissante pour tout et pour tout le monde et pour chaque année. Merci pour la famille et les amis et pour tous les souhaits d’anniversaire.”

Susanna, qui sera désormais remplacée par Ranvir Singh, 44 ans, compte plus de 600 000 abonnés sur sa page Instagram.

Ainsi, il n’a certainement pas fallu longtemps avant qu’elle ne soit inondée de souhaits d’anniversaire et de commentaires sur son apparence juvénile.

Un adepte a déclaré : « Tu as huit ans d’avance sur moi et tu as l’air dix ans plus jeune. Continuez à faire vibrer la vie !”

Alors que sa collègue personnalité de la télévision, Lizzie Cundy, n’a pas tardé à souhaiter un joyeux anniversaire à l’animatrice GMB lorsqu’elle a déclaré: “Un très joyeux anniversaire, belle dame!”

Et l’ancien partenaire de Strictly Come Dancing de Susanna, Kevin Clifton, a également posté: “Joyeux anniversaire partenaire”

