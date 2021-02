La star de la Sociedad Portu lance un avertissement à Man Utd et discute "génie" David Silva

Manchester United n’aurait pas pu recevoir beaucoup d’affectations plus difficiles en Ligue Europa au cours des 32 dernières années que celle de la Real Sociedad.

On ne parle peut-être pas autant du club basé à Saint-Sébastien que du Real Madrid ou de Barcelone sur ces rives.

Mais La Real profite tranquillement d’une autre saison impressionnante, qui à un moment donné fin novembre les a vus rêver d’un premier titre de la Liga depuis 1982 après avoir atteint le sommet du classement.

Leur forme a légèrement faibli depuis, mais ils sont toujours à la cinquième place et sont bien dans la course pour la qualification en Ligue des champions.

Et ils peuvent bien imaginer leurs chances de le faire en remportant un tout premier trophée de la Ligue Europa, United étant le premier obstacle à surmonter lors des huitièmes de finale.

S’adressant exclusivement à Football miroir via Zoom pendant que ses chiens Paco et Lola se promènent derrière lui, l’un des joueurs les plus remarquables de La Real, le milieu offensif espagnol Portu, explique ce que l’équipe a réussi.

« Nous avons démarré la saison de façon incroyable et avons obtenu de brillants résultats », dit-il. « Mais je pense que jouer tous les trois jours a fait des ravages.

«Les résultats sont toujours bons mais bien sûr il est difficile de maintenir le même niveau semaine après semaine pour le moment.