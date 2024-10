La star de la sitcom des années 90 méconnaissable 25 ans après la fin de la série à succès

Une star de la sitcom des années 90 semble méconnaissable 25 ans après la fin de son émission à succès (Photo : TheImageDirect.com)

Une star d’une sitcom à succès des années 90, qui a ensuite animé un jeu télévisé pendant plusieurs années, a récemment été aperçue méconnaissable.

De 1991 à 1999, Richard Karen a joué aux côtés de Tim Allen dans la série comique Home Improvement.

L’émission suivait la famille Taylor, composée de Tim (Allen), de sa femme Jill (Patricia Richardson) et de leurs trois fils : Brad (Zachery Ty Bryan), Randy (Jonathan Taylor Thomas) et Mark (Taran Noah Smith).

Richard a joué Al, un maître plombier et entrepreneur agréé, qui était également le meilleur ami de Tim et co-animateur de l’émission dans l’émission Tool Time.

La série s’est finalement terminée après huit saisons après qu’Allen ait refusé une offre de 50 millions de dollars pour continuer.

Le rôle de Richard dans la série a failli ne pas avoir lieu car un autre acteur s’était vu proposer le rôle d’Al mais a dû se retirer en raison d’un conflit d’horaire.

Richard Karn a été repéré lors d’une récente course d’épicerie à Los Angeles (Photo : TheImageDirect.com)

Richard était une star invitée dans l’épisode pilote, mais est devenu un membre régulier de la distribution lorsque la série a été reprise par le réseau.

Après la fin de Home Improvement, l’acteur a repris l’animation du jeu télévisé Family Feud, rôle qu’il a occupé pendant quatre ans avant de le quitter en 2006.

Il a ensuite également animé l’émission Bingo America du Game Show Network pendant un an à partir de 2008.

Ce mois-ci, l’acteur, aujourd’hui âgé de 68 ans, a été photographié avec sa femme Trudi Roche alors qu’ils faisaient leurs courses à Los Angeles.

Richard était vêtu de manière décontractée d’une chemise de golf, qu’il associait à un short bleu et des baskets grises.



Il a joué aux côtés de Tim Allen dans Home Improvement de 1991 à 1999 (Photo : Moviestore/Rex/Shutterstock)

L’air très différent de son passage dans Home Improvement, l’acteur est passé sous le radar lors de la sortie.

Le couple, marié depuis 1985, partage un fils, Cooper, âgé de 32 ans.

Depuis la fin de Home Improvement, Richard est apparu dans des émissions telles que That 70s Show, The Bold et Pen15, dans lesquelles il incarnait le père de l’écrivain et star Maya Erskine.

En 2013, il a également retrouvé Allen pour la sitcom Last Man Standing.



L’acteur a récemment joué dans des séries dont Pen15 (Photo : Michael Tullberg/Getty Images)

Puis, en 2021, ils ont organisé la série Assembly Required, inspirée de l’amélioration de l’habitat à l’époque de la pandémie, un concours de réparation domiciliaire.

En 2019, Richard a parlé des chances que la série soit un jour redémarrée, ou que les fans voient au moins les acteurs se réunir à l’écran.

« De grands progrès sont réalisés. Tim voulait redémarrer Last Man Standing, donc il lui faut un an ou deux ou peu importe pour y parvenir », a-t-il déclaré. Vautour.

«Après cela, nous examinerons peut-être l’amélioration de l’habitat. Nous verrons ce que les producteurs nous réservent. Ce sera intéressant de voir où les gens finissent 20 ans plus tard et si nous pouvons maintenir quelque chose d’intéressant à regarder.

Home Improvement est diffusé sur Disney Plus.

