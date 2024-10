La star de la sitcom des années 90 fait une apparition rare, à peine reconnaissable, tout en profitant d’une séance d’entraînement

Il a joué le rôle de Newman, le voisin embêtant de Jerry Seinfeld, dans la sitcom bien-aimée des années 1990, Seinfeld.

Et l’acteur Wayne Knight avait l’air à peine reconnaissable lorsqu’il a été vu lors d’une rare sortie dans Los Angeles mardi après-midi.

L’homme de 69 ans a montré sa silhouette sensiblement plus mince en arrivant à The Exercise Coach, une salle de sport spécialisée centrée sur des séances d’entraînement de 20 minutes et un coaching individuel.

À l’intérieur du gymnase, Knight a été vu en train d’utiliser un certain nombre d’appareils de musculation pour les bras.

La star de la télévision a transpiré dans un polo bleu marine, un pantalon à cordon noir et des chaussures de sport noires.

La star de Seinfeld, Wayne Knight, semblait à peine reconnaissable lorsqu’il a été vu lors d’une rare sortie à Los Angeles mardi après-midi.

L’homme de 69 ans a montré sa silhouette sensiblement plus mince à son arrivée à The Exercise Coach

À l’intérieur du gymnase, Knight a été vu en train d’utiliser un certain nombre d’appareils de musculation pour les bras.

Ses cheveux noirs grisonnants étaient coupés courts et il portait une paire de lunettes élégantes.

Après son entraînement, Knight a été vu retournant à son SUV de luxe garé.

Il jeta un rapide coup d’œil au parcomètre avant de s’asseoir sur le siège du conducteur.

Knight a ensuite été aperçu en train de faire des courses dans une autre partie de Los Angeles.

Il a été photographié traversant un parking avec des sacs d’épicerie réutilisables dans une main.

Knight a joué dans une longue liste de films à succès et d’émissions de télévision à succès au cours de ses 40 ans de carrière à Hollywood.

Plus célèbre, il a joué le facteur intrigant Newman sur Seinfeld pendant sept ans aux côtés des acteurs principaux de l’émission NBC Jerry Seinfeld, Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus et Michael Richards.

La sitcom a duré neuf saisons de 1992 à 1998. Knight est apparu dans 45 des 180 épisodes de Seinfeld.

Knight (à droite) a joué le rôle de Newman, le voisin embêtant de Jerry Seinfeld, dans la sitcom bien-aimée des années 1990, Seinfeld ; vu avec sa co-star Michael Richards (à gauche) dans le rôle de Cosmo Kramer dans Seinfeld

La star de la télévision a transpiré dans un polo bleu marine, un pantalon à cordon noir et des chaussures de sport noires.

L’Exercice Coach est une salle de sport spécialisée centrée sur des séances d’entraînement de 20 minutes et un coaching individuel.

Ses cheveux noirs grisonnants étaient coupés courts

Au lieu des montures métalliques emblématiques de Newman, Knight a porté des lunettes élégantes

Knight a ensuite été aperçu en train de faire des courses dans une autre partie de Los Angeles.

Il a été photographié en train de traverser un parking.

Il portait des sacs d’épicerie réutilisables dans une main

Knight jeta un rapide coup d’œil au parcomètre avant de s’asseoir dans le siège du conducteur.

Rempli d’endorphines, Knight a affiché un grand sourire alors qu’il se dirigeait vers son prochain arrêt.

Au milieu de son succès à Seinfeld, Knight a également décroché un rôle dans la sitcom NBC, 3rd Rock from the Sun, avec John Lithgow, Kristen Johnston et Joseph Gordon-Levitt. La série a duré six saisons, de 1996 à 2001.

En 2011, il a retrouvé Johnston alors qu’ils jouaient tous les deux dans la sitcom TV Land The Exes pendant quatre saisons.

Il a également eu de nombreux rôles d’invité mémorables dans des émissions comme dans Hot In Cleveland, Law & Order: SVU, Narcos, Bones et, plus récemment, That 90s’ Show de Netflix.

Avant de devenir un acteur de la télévision, Knight avait déjà connu le succès au cinéma avec des rôles dans Dirty Dancing en 1987 et dans Jurassic Park en 1993.

Ses autres crédits notables sur grand écran incluent : Space Jam (1996), Rat Race (2001) et Moins cher à la douzaine (2003).

Le curriculum vitae de Knight est tout aussi impressionnant que son travail devant la caméra.

Il a prêté ses talents de voix à plus de 45 projets de films, de séries télévisées et de jeux vidéo, notamment les longs métrages d’animation Disney Hercules (1997), Tarzan (1999) et Toy Story 2 (1999).

Date limite a récemment rapporté en avril que Knight exprimerait un personnage dans la prochaine adaptation télévisée du jeu vidéo Among Us.

Quant à sa vie personnelle, Knight est marié à sa femme Clare Knight depuis 2003.

Avant Clare, l’acteur a été marié à la maquilleuse Paula Sutor pendant sept ans.

Lui et sa femme actuelle sont basés à Los Angeles et partagent un fils de 17 ans, Liam, qui fêtera ses 18 ans le 15 octobre.

Knight est marié à sa femme Clare depuis 2003 et ils partagent un fils de 17 ans, Liam ; la famille vue en 2019

Mis à part une apparition occasionnelle en solo sur le tapis rouge – la plus récente étant la BAFTA Tea Party 2023 (photo) – Knight reste généralement discret.

Le trio a fait une rare apparition sur le tapis rouge en famille en 2019 lors de la première à Los Angeles du film Lego Movie 2 : The Second Part.

Mis à part une apparition occasionnelle en solo sur le tapis rouge – la plus récente étant la BAFTA Tea Party 2023 – Knight reste généralement discret.

Il a également tendance à éviter les interviews, mais il est récemment passé par le podcast Really No Really de la co-star de Seinfeld, Jason Alexander, en mars 2024, où ils ont réfléchi à leur passage dans la série et il a parlé de certaines de ses premières auditions à Hollywood.